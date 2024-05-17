Де зараз переможниця "Холостяка" Катя Лозовицька, яка публічно осоромила Алекса Топольського

У 12-му сезоні шоу "Холостяк", головним героєм якого був бізнесмен Алекс Топольський, перемогла модель Катерина Лозовицька. Втім, стосунки пари не склалися, усе закінчилося скандалами та навіть публічними звинуваченнями.
Чому Катя та Алекс не разом, а також як склалася доля моделі після перемогу у шоу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: випуски 12-го сезону "Холостяка", Instagram-сторінки Лозовицької та Топольського, пост-шоу проекту.
У фіналі романтичного шоу Топольський, який довго вагався та тримав у напрузі глядачів, усе ж визначився. Він обрав Лозовицьку. Дівчина отримала обручку, пара мала щасливий вигляд та цілувалася на камеру.
Хто переміг в останньому сезоні "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
Втім, згодом з'ясувалося, що після повернення в Київ, адже зйомки відбувалися за кордоном, пара зустрічалася недовго. Як виявилося, Алекс та Катя розірвали стосунки майже одразу після фіналу.
Алекс та Катя з "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
Потім, коли в ефір вийшло пост-шоу "Холостяка", а переможниця зробила відверті дописи в Instagram, історія її кохання з Алексом отримала нові факти.
"По-перше, кожен чоловік, аби побудувати стосунки зі зрілою жінкою, повинен сам стати зрілим. По-друге, знати, хто він, що йому потрібно від життя та від партнера, які цінності має і які шукає в жінці", - писала Катя.
"В наших стосунках з Алексом, на жаль, залицянь вимагав до себе він. Похвали, подарунків, вчинків, слів захоплення… В моєму розумінні - це має бути тоді, коли чоловік щось для цього зробив, а не просто народився", - додавала вона.
Ба більше, Лозовицька розповідала, що під час побачень Топольський міг сказати, що "забув гаманець", аби за все платила вона. Сама ж Катя хотіла мати надійне плече поруч, а також думала, що їй хоча б раз подарують квіти. А цього, за її словами, так і не сталося.
"Хотіла разом кудись поїхати, а не отримувати відмову на дві мої пропозиції. Хотіла, щоб цікавився моїм життям і елементарно пам'ятав, в якому місті на зйомках я знаходжусь. Хотіла романтики і пристрасті. Але певно, що таке для Алекса можливе лише під прицілом камер", - публічно соромила вона "холостяка".
Водночас сам Топольський назвав іншу причину розставання з Лозовицькою. У відповідь на всі звинувачення бізнесмен заявив, що йому "не вистачило пристрасті.
На тлі повномасштабної війни РФ проти України модель виїхала за кордон. Вона почала жити у Польщі, де спочатку винаймала невелику квартиру. А згодом дівчина зустріла хлопця, який підкорив її серце.
Разом із ним вона подорожує та весело проводить час. Катя не приховує закоханості, нині модель перебуває в Барселоні. Вона активно розвиває свою кар'єру, веде блог та не згадує про шоу, на якому їй так і не вдалося побудувати міцні стосунки.
Де зараз Лозовицька з "Холостяка (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
До слова, раніше ми вже розповідали, як склалася доля головних героїв шоу "Холостяк".
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