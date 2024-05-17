Де зараз переможниця "Холостяка" Катя Лозовицька, яка публічно осоромила Алекса Топольського

Коли Катя та Алекс розірвали стосунки

У фіналі романтичного шоу Топольський, який довго вагався та тримав у напрузі глядачів, усе ж визначився. Він обрав Лозовицьку. Дівчина отримала обручку, пара мала щасливий вигляд та цілувалася на камеру.

Хто переміг в останньому сезоні "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Втім, згодом з'ясувалося, що після повернення в Київ, адже зйомки відбувалися за кордоном, пара зустрічалася недовго. Як виявилося, Алекс та Катя розірвали стосунки майже одразу після фіналу.

Алекс та Катя з "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Публічні конфлікти між Топольським та Лозовицькою

Потім, коли в ефір вийшло пост-шоу "Холостяка", а переможниця зробила відверті дописи в Instagram, історія її кохання з Алексом отримала нові факти.

"По-перше, кожен чоловік, аби побудувати стосунки зі зрілою жінкою, повинен сам стати зрілим. По-друге, знати, хто він, що йому потрібно від життя та від партнера, які цінності має і які шукає в жінці", - писала Катя.

"В наших стосунках з Алексом, на жаль, залицянь вимагав до себе він. Похвали, подарунків, вчинків, слів захоплення… В моєму розумінні - це має бути тоді, коли чоловік щось для цього зробив, а не просто народився", - додавала вона.

Катя з "Холостяка (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Ба більше, Лозовицька розповідала, що під час побачень Топольський міг сказати, що "забув гаманець", аби за все платила вона. Сама ж Катя хотіла мати надійне плече поруч, а також думала, що їй хоча б раз подарують квіти. А цього, за її словами, так і не сталося.

"Хотіла разом кудись поїхати, а не отримувати відмову на дві мої пропозиції. Хотіла, щоб цікавився моїм життям і елементарно пам'ятав, в якому місті на зйомках я знаходжусь. Хотіла романтики і пристрасті. Але певно, що таке для Алекса можливе лише під прицілом камер", - публічно соромила вона "холостяка".

Як зараз виглядає переможниця "Холостяка (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Водночас сам Топольський назвав іншу причину розставання з Лозовицькою. У відповідь на всі звинувачення бізнесмен заявив, що йому "не вистачило пристрасті.

Де зараз Лозовицька

На тлі повномасштабної війни РФ проти України модель виїхала за кордон. Вона почала жити у Польщі, де спочатку винаймала невелику квартиру. А згодом дівчина зустріла хлопця, який підкорив її серце.

Новий обранець переможниці "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Разом із ним вона подорожує та весело проводить час. Катя не приховує закоханості, нині модель перебуває в Барселоні. Вона активно розвиває свою кар'єру, веде блог та не згадує про шоу, на якому їй так і не вдалося побудувати міцні стосунки.

Де зараз Лозовицька з "Холостяка (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)