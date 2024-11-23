Де туристів найчастіше обкрадають у Європі: найнебезпечніші країни

Італія: лідер за кількістю крадіжок

Італія очолює список країн із найбільшою кількістю кишенькових крадіжок, особливо в таких місцях, як Колізей, Фонтан Треві та Пантеон у Римі. До цього переліку також входять Дуомо в Мілані та галерея Уффіці у Флоренції.

На кожен мільйон британських туристів тут припадає 478 згадок про крадіжки, що є найвищим показником у Європі. Велике скупчення людей біля цих пам’яток створює ідеальні умови для злодіїв, які діють непомітно. Це місця, де туристи часто втрачають пильність, насолоджуючись красою та атмосферою.

Експерти радять залишати цінності у сейфах, носити сумки з надійними застібками та уникати демонстрації коштовностей. Італійська поліція регулярно проводить рейди у цих районах, але злодії все одно продовжують діяти.

Франція та Іспанія: слідом за Італією

Франція займає друге місце у рейтингу кишенькових крадіжок із показником 251 згадка на мільйон туристів.

У Парижі особливо небезпечними є місця біля Ейфелевої вежі, Лувру та Собору Нотр-Дам. Злочинці тут часто користуються натовпами туристів, щоб залишатися непоміченими.

Водночас Іспанія розташувалася на третьому місці зі 111 згадками про крадіжки. Найвищий рівень ризику зафіксовано на Лас-Рамблас у Барселоні, де злодії діють дуже організовано. Навіть біля менш популярних пам’яток, як-от Прадо чи Саграда Фамілія, варто зберігати обережність.

Французька та іспанська поліція постійно нагадують туристам про основні правила безпеки, але випадки крадіжок залишаються частими. Відпочиваючи у цих країнах, туристам варто тримати речі ближче до себе та уникати натовпів, якщо це можливо.

Так виглядає рейтинг крадіжок у країнах Європи (фото: скриншот Quotezone.co.uk)

Менш ризиковані країни: Ірландія та Польща

Республіка Ірландія, відома своїми мальовничими пейзажами та гостинністю, посідає десяте місце за рівнем крадіжок. Тут лише 7 згадок про крадіжки на мільйон відвідувачів, а найбезпечнішою локацією визнано Guinness Storehouse.

Польща теж демонструє низький рівень інцидентів, із найбільшим ризиком у Кракові, зокрема на центральній площі Ринок Гловни. Туристи, які відвідують ці країни, можуть почуватися більш розслаблено, але все одно варто бути пильними.

Навіть у безпечних місцях злодії можуть скористатися недбалістю мандрівників. Сучасні технології, як-от спеціальні антизлодійські рюкзаки, допомагають зменшити ризик.

Практичні поради для туристів

Щоб уникнути кишенькових крадіжок, дотримуйтеся кількох простих правил безпеки.

По-перше, завжди тримайте цінні речі ближче до тіла - це можуть бути сумки через плече із застібками або поясні гаманці. По-друге, не носіть великих сум готівки і залишайте дорогі прикраси у сейфі готелю.

Якщо злодії все ж обікрали вас, негайно зверніться до поліції, щоб отримати звіт для страхової компанії. Також уважно читайте умови страховки перед поїздкою, оскільки не всі поліси покривають втрату грошей чи гаджетів.

Багато страхових компаній пропонують додаткові послуги, як-от страхування гаджетів, що може бути корисним у подорожі. Завжди будьте уважними в натовпі, особливо біля популярних пам’яток, адже злодії використовують будь-який шанс.