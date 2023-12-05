Де придбати живу ялинку на Новий рік: адреси у всіх районах Києва

Жителів і гостей Києва закликають не купувати живі ялинки на стихійних ринках, оскільки найчастіше вони незаконно вирубані. Натомість до самого Нового року в столиці працюватимуть святкові ярмарки з ялинками та іграшками.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт КМДА ділиться адресами новорічних ярмарків у всіх районах Києва.
Повний перелік локацій
Голосіївський район:
вул. Антоновича, 115 і перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
вул. Самійла Кішки, 5
вул. Степана Рудницького, 6-А
вул. Васильківська, 8
пров. Руслана Лужевського, 1 (дві локації)
вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2")
просп. Академіка Глушкова, 22-Б, 31-А
вул. Метрологічна, 19
вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофанівський")
Дарницький район:
вул. Архітектора Вербицького, 16
вул. Братства тарасівців, 9
вул. Єлизавети Чавдар, 1, 13
вул. Здолбунівська, 2
вул. Михайла Драгоманова, 14
просп. Петра Григоренка, 9, 26, 41-43
вул. Ялтинська, 5-А, 5-Б
вул. Олени Пчілки, 2
вул. Олександра Мішуги, 2
перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
перетин вул. Анни Ахматової та просп. Григоренка
Харківське шосе, 57
вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Григоренка та просп. Миколи Бажана - станція метро "Позняки")