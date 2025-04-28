"Де бабло?" гауляйтер Нової Каховки зганьбився "злитим" відео до 9 травня

"Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура вирішив на камеру привітати жителів з Днем Перемоги. Та перед записом привітання вдався до нецензурщини", - йдеться в описі до відео.

Гура, який заочно отримав чимало підозр від СБУ, реготав на камеру та не соромився використовувати лайку. А ще він жартував, хоча й це було невдало.

"Де бабло?" - зі сміхом кричав колаборант, який після цього спробував "налаштуватися" на серйозний тон та звернувся до мешканців окупованого міста.

Навряд чи Гура планував, що це відео побачать інші. Але хтось все ж "злив" його ганебну промову, після чого вона "завірусилася" як на YouTube, так і в Telegram.

Реакція українців

На відео бурхливо відреагували юзери. У коментарях багато хто зазначає, що шкодує через те, що Гура все ж залишився живим після нападу. Відомо, що на гауляйтера було скоєно замах. Його ледь не вбили влітку 2022 року, коли він вже перейшов на бік ворога та став працювати на окупантів.

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