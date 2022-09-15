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"Даже свиньи чище". Смотрите, во что превратили дом оккупанты в Изюме (видео)

Как жили россияне в Изюме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После деоккупации Изюма Харьковской области появляются результаты долгого пребывания там россиян. Оккупанты жили в захваченных домах украинцев и вели себя там абсолютно по-свински.

Так, Игорь Захаренко в Facebook показал, что оставила после себя в доме "вторая армия мира".

"Жили себе московитики в чужом домике в Изюме – где ели, там и с*али… И вели они календарь… 08.09.22 – их последний день в Изюме. Драпали так, что наши не могли их догнать. Хотя многие не убежали, стали удобрением в Украине!" - подписал Захаренко видео.

В ролике можно увидеть, что оставили после себя оккупанты. В комментариях украинцы отметили, что даже свиньи себя так не ведут.

  • Свині і ті не такі засранці.
  • Навіть свині чистіше
  • Свиноти!
  • Після того, треба спалити все, а в будинок СЕС запросити і не раз.
  • Наволоч, смердючий, алкоголяса, свиномавпи!

Как мы ранее писали, Балаклея и Изюм становятся в один ряд с Бучей и Бородянкой.

Также смотрите репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма.

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