Как не дать ребенку утонуть: Комаровский рассказал, как вести себя на пляже

Доктор Комаровский - известный украинский педиатр рассказал, как правильно вести себя семье на пляже возле воды. Для того, чтобы не случилось беды, необходимо не спускать с ребенка глаз. Свои советы медик озвучил на видео, которое опубликовано на YouTube-канале врача.

Комаровский рассказал, что если вы отдыхаете несколькими семьями, необходимо разделиться и по очереди каждому взрослому наблюдать за детьми. Не делать вид, а именно пристально смотреть.

Видео: Комаровский о правилах поведения на пляже (YouTube)

У взрослого человека не должно быть в руках мобильного телефона, он не должен играть в карты или отвлекаться на другие занятия.

"Он находится возле воды и следит за детьми!" - подчеркнул Комаровский.

Даже если на цивилизованном пляже есть спасатели, вы не должны им доверять, так вы несете ответственность за своего ребенка. Если вам нужно то-то сделать, вы должны попросить детей выйти из воды и только тогда приступать к своим занятиям.

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Также мы сообщали, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, что необходимо знать о детском рационе, а также развеял популярный миф. Соответствующий пост эксперт опубликовал в социальной сети Instagram.

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