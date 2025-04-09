Даша Малахова розлютила обкладинкою з жертвами трагедії в Кривому Розі: що пишуть в мережі

Ведуча заявила, що поставила кадр на обкладинку для своїх іноземних підписників і блокуватиме усіх критиканів. Коли ж її зайхетили, знову почала виправдовувати вчинок бажанням привернути увагу закордонної авдиторії.

"Мої хейтери, в яких мінімум підписників щодня роблять сторіз з трагічними фото і перепощують дописи, в яких 2 реакції та декілька переглядів від власної сімʼї та сусідів. Я, людина з певною кількістю підписників використовую найефективніший інструмент - обкладинку, щоб показати трагедію та абсолютне звірство, щоб достукатися, і це побачило якомога більше людей за кордоном, і від тих, хто щодня флудить простір з мінімальними переглядами, отримую осуд", - заявила вона.

Що пишуть в мережі

Українці вважають, що ведуча вчинила недоречно стосовно жертв та рідних загиблих.

"Це жесть. Я не знаю, якими словами описати свій відчай і біль, це неетично, нетактовно, безжально для рідних, так не можна!!! Ви публічна особа, особистість і лідерка думок в певному сенсі, ви задаєте тон, культуру. Я розумію прагнення - мовляв, Європа, світ, подивіться!! Гляньте, що коїться!! Але не таке фото! Це виглядає просто вбивчо, як глумління над самими цими дітьми", - написала одна з користувачок.

Коментарі під дописом Малахової (скриншот)

Не стала мовчати українська журналістка та ютуберка Таня Микитенко:

"А я говорила, що Даша Малахова наглухо відбита ще до того як це стало постулатом", - лаконічно написала вона.

Реакція Тетяни Микитенко (скриншот)

Також прокоментувала вчинок Малахової журналістка та культурна оглядачка Лєна Чиченіна

"Акторка добре знала, які емоції викличе цей треш, тому написала допис, що публікує це для своїх іноземних підписників. А "горе-коментаторів" буде блокувати. Я давно пропонувала бити людей ногами за фразу "це повинен бачити увесь світ". Жодного разу її не чула від тих, хто робить справді щось видиме у світі. Але те, що додумалася зробити Малахова - це, як на мене, лиш прояв тенденції. Збочений, тупий, цинічний апогей любові людей викладати світлини тіл загиблих у соцмережі", - відреагувала вона.

Нагадаємо, Даша Малахова - українська актриса театру та кіно, телеведуча, яка відома за програмою "Картата потата", та громадська діячка. Даша - дочка засновника Київського драматичного театру на Подолі Віталія Малахова. Має двох синів. У минулому місяці ошелешила заявою про онкозахворювання.

Російський ракетний удар по Кривому Рогу із застосуванням балістики відбувся 4 квітня. Через терористичну атаку загинуло 20 невинних людей. Серед жертв були діти та дорослі.