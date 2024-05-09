Даша Квіткова зачарувала ніжним образом з відкритим декольте: Лачен оцінив (фото)

Даша Квіткова показала білосніжний образ на фоні коней

Квіткова, як і будь-яка молода дівчина, любить одягатися красиво та бути на висоті, і їй це вдається.

Загалом для кожної жінки важливо мати гарний вигляд, оскільки це не лише привертає увагу, а ще й підвищує самооцінку, робить дівчат більш впевненими у собі та своїй красі, а ще доводить, що кожна з нас особлива.

Аби надихатися і ставати кращими, багатьом дівчатам необхідно знайти для себе, так би мовити, прототип стилю, і саме такою людиною є Квіткова.

Її образи завжди гарні, оригінальні та складаються з простих речей і часто з базових кольорів.

Так, наприклад, інфлюенсерка показала неймовірний білосніжний костюм, який складається з класичних брюк та піджака на оголене тіло. А це виглядає дуже цікаво та елегантно.

Даша Квіткова у білосніжному костюмі (фото: instagram.com/kvittkova)

Певно, цей костюм Даша одягнула для спеціальної фотосесії з конями, адже саме з одних з них дівчина і позує.

Фотокартки вийшли дуже гарними та спокійними, але чи вміє у реальному житті Квіткова спілкуватися з цими тваринами - невідомо, адже таких фото у неї ще ніколи не було.

Ці фото оцінив один з головних волонтерів України - Ігор Лаченков, який залишив під дописом Дар'ї два емоджі.

Лачен оцінив фото Квіткової (скриншот)