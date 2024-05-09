Даша Квіткова зачарувала ніжним образом з відкритим декольте: Лачен оцінив (фото)

Даша Квіткова - відома українська інфлюенсерка, за стилем якої, слідкує велика кількість дівчат. І останній лук, пригорнув до себе увагу.
Про це розповідає РбК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Даші.
Квіткова, як і будь-яка молода дівчина, любить одягатися красиво та бути на висоті, і їй це вдається.
Загалом для кожної жінки важливо мати гарний вигляд, оскільки це не лише привертає увагу, а ще й підвищує самооцінку, робить дівчат більш впевненими у собі та своїй красі, а ще доводить, що кожна з нас особлива.
Аби надихатися і ставати кращими, багатьом дівчатам необхідно знайти для себе, так би мовити, прототип стилю, і саме такою людиною є Квіткова.
Її образи завжди гарні, оригінальні та складаються з простих речей і часто з базових кольорів.
Так, наприклад, інфлюенсерка показала неймовірний білосніжний костюм, який складається з класичних брюк та піджака на оголене тіло. А це виглядає дуже цікаво та елегантно.
Даша Квіткова у білосніжному костюмі (фото: instagram.com/kvittkova)
Певно, цей костюм Даша одягнула для спеціальної фотосесії з конями, адже саме з одних з них дівчина і позує.
Фотокартки вийшли дуже гарними та спокійними, але чи вміє у реальному житті Квіткова спілкуватися з цими тваринами - невідомо, адже таких фото у неї ще ніколи не було.
Ці фото оцінив один з головних волонтерів України - Ігор Лаченков, який залишив під дописом Дар'ї два емоджі.
Лачен оцінив фото Квіткової (скриншот)
Раніше ми розповідали, що Даша Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді.
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