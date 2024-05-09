UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Даша Квіткова зачарувала ніжним образом з відкритим декольте: Лачен оцінив (фото)

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлія Любченко

Даша Квіткова - відома українська інфлюенсерка, за стилем якої, слідкує велика кількість дівчат. І останній лук, пригорнув до себе увагу.

Про це розповідає РбК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Даші.

Даша Квіткова показала білосніжний образ на фоні коней 

Квіткова, як і будь-яка молода дівчина, любить одягатися красиво та бути на висоті, і їй це вдається. 

Загалом для кожної жінки важливо мати гарний вигляд, оскільки це не лише привертає увагу, а ще й підвищує самооцінку, робить дівчат більш впевненими у собі та своїй красі, а ще доводить, що кожна з нас особлива. 

Аби надихатися і ставати кращими, багатьом дівчатам необхідно знайти для себе, так би мовити, прототип стилю, і саме такою людиною є Квіткова. 

Її образи завжди гарні, оригінальні та складаються з простих речей і часто з базових кольорів. 

Так, наприклад, інфлюенсерка показала неймовірний білосніжний костюм, який складається з класичних брюк та піджака на оголене тіло. А це виглядає дуже цікаво та елегантно. 

Даша Квіткова у білосніжному костюмі (фото: instagram.com/kvittkova)

Певно, цей костюм Даша одягнула для спеціальної фотосесії з конями, адже саме з одних з них дівчина і позує. 

Фотокартки вийшли дуже гарними та спокійними, але чи вміє у реальному житті Квіткова спілкуватися з цими тваринами - невідомо, адже таких фото у неї ще ніколи не було. 

Ці фото оцінив один з головних волонтерів України - Ігор Лаченков, який залишив під дописом Дар'ї два емоджі.

Лачен оцінив фото Квіткової (скриншот)

Читайте РБК-Україна в Google News
Даша КвітковаМодні трендиБлогеркаГардероб