Даша Астафьева высмеяла Регину Тодоренко, которая цинично развлекается в Москве

Что делает Тодоренко в Москве

Так, украинка Тодоренко, продолжает молчать о войне в Украине, но вместе с этим цинично развлекается, появляясь на красной дорожке Московского кинофестиваля. Там она раздает всем зрителям воздушные поцелуи и улыбается.

"Рубрика "Гнида сезона". Рыгина Пидаренко", - написала Астафьева.

Астафьева высмеяла Тодоренко (instagram.com/da_astafieva)

Анатолий Анатолич отреагировал на появление Тодоренко

Украинский шоумен Анатолий Анатолич также не прошел мимо фото Тодоренко с красной дорожки.

"Украинка на красной дорожке московского кинофестиваля. Эта дорожка красная от крови украинцев, погибших за последние полгода. Воздушный поцелуй - фотографам. Воздушная тревога - украинцам", - написал Анатолич.

Напомним, что Регина Тодоренко родилась в Одессе, долгое время она работала ведущей шоу "Орел и Решка".

По ее словам, она молчит о войне в Украине, чтобы не поссориться с мужем-россиянином Владом Топаловым.

В день полномасштабного вторжения РФ в Украину (24 февраля) Тодоренко в Instagram устроила разбор гардероба...