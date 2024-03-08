Даша Астаф’єва показала себе в дитинстві та шокувала, як її цькували за зовнішність (фото)

Як Даша Астаф’єва виглядала в юності

Зі слів співачки, її найголовнішим комплексом у дитинстві було худорляве тіло.

І в той час, як однолітки майбутньої зірки захоплювалися анорексичними тілами, які були модними на початку 2000-х років, Астаф’єва із заздрістю дивилася на дівчат з пишними формами.

"Я дуже страждала від того, що була худа в дитинстві. Коли мої подруги були жіночками, я була настільки мала і на стільки уродлива поруч із ними. Подивись на мої ніжки. На фото я з тими самими крутими дівчатами, які тримали всю школу", - поділилась артистка.

Зірка Playboy також розповіла, що у свої підліткові роки часто страждала через відсутність модних речей того часу. Тож їй доводилося доношувати мамин одяг.

Даша Астаф’єва в юності (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Ну просто подивись. Однокласниця в кофтині "Травка". Це була неймовірна відзнака крутості, бандитизму, шаленої впізнаваності. А я у в'язаній кофті й навіть не знаю, де взяла цю спідницю", - додала Астаф’єва.

"Але на трудах, коли ми шили спідниці, я шила собі цю спідницю з якогось джинсу. Всі на платформах, бачиш, а я в якихось маминих туфлях", - продовжила вона.

Також волонтерка поділилася, що у дитинстві часто хворіла, через що їй створювали образливі прізвиська та не хотіли з нею приятелювати.

"Я мріяла перестати хворіти. Я до 8 років була лисою. Мене називали "Лиса башка дай пиріжка". Я мріяла, щоб закінчилося це. Потім, коли я стала старшою, мріяла дружити з дівчатами, з такими бешкетницями, щоб мене взяли до цієї компанії", - розповіла знаменитість.

"І потім я зрозуміла, що я не красива, я не сексі, я страждаю від того, що я хворію і мене дражнять", - пригадала Даша.