Дарья Билодид сделала откровенное признание: вы даже себе не представляете

Дзюдоистка Дарья Билодид получила на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль. После этого она обратилась к поклонникам и сделала для них откровенное признание.

Спортсменка пообещала прочитать все сообщения в соцсетях от болельщиков.

"Я не удаляю ничего, я все читаю, хотя сообщений сейчас просто миллионы. Вы даже не представляете, как это важно, когда обычные люди, украинцы, не спортсмены так болеют! Возможно, кто-то не любит это, но меня это очень мотивирует. Сегодня люди приходили ко мне прямо в аэропорту - они прилетели из разных стран, и говорили: "Мы смотрели твое выступление и мы так гордимся!" А ты в такие моменты чувствуешь гордость за свою страну, и это вдохновляет идти дальше, бороться, завоевывать новые медали для страны и таких эмоций людей", - рассказала Дарья.

Дзюдоистка отметила, что спортсменам очень важна поддержка не только и не столько тогда, когда они стоят на пьедестале, но и когда что-то не получается. Тем более, что на данный момент дзюдо в Украине не в лучшей спортивной форме.

"Я хочу, чтобы у нас в Украине дзюдо вышло на новый уровень, потому что у нас нет сложной конкуренции. В украинском дзюдо, если сравнивать с другими странами, уровень достаточно низкий. Если бы была конкуренция, был бы и более высокий результат в каждой категории", - призналась она.

Спортсменка рассказала, что в ближайших ее планах на будущее только отдых.

"Сейчас я хочу попробовать месяц ничего не делать, но думаю, что не выдержу, потому что организм привык к нагрузкам. Возможно, с неделю выдержу, а потом - снова к тренировкам", - поделилась Дарья.

К слову, украинская спортсменка Дарья Билодид выборола первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио. Она завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.