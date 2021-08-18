Данилюк чуть не погиб из-за рухнувшего в непогоду дерева (фото)

Александр Данилюк, бывший секретарь СНБО, едва не погиб на дороге прошлой ночью, когда ехал домой на мотоцикле в непогоду. Мощный порыв ветра обвалил дерево, и оно упало прямо "перед носом".
Об инциденте 18 августа рассказал сам Данилюк в Facebook.
Экс-чиновник отметил, что еле смог спастись от опасности - чудом среагировать ему помогла школа мотокросса. Он высказал мнение, что "родился в рубашке".
"Знал, что тормозить - смерть. Как-то умудрился "перескочить". Пролетел метров под сорок, "остановился" в метрах 100. Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула вся жизнь - правду говорят", - вспоминает ситуацию Данилюк.
Вслед за ним в это дерево-сухостой на холме врезался еще и автомобиль, который едва не зацепил мотоциклиста.
"Мой ангел-хранитель и в этот момент меня не оставил. Спасибо! И машина почему-то не остановилась сразу - уже позже ее видел на обочине в 200 метрах от места столкновения капитально поврежденной. Слава богу, все живы", - пишет экс-секретарь СНБО.
Его мотоцикл в итоге оказался разбит. Данилюк отметил, что байк взял на себя весь удар. После этого бывшему чиновнику помог неравнодушный водитель легковушки Daewoo Lanos - вместе они убрали рухнувшее дерево с дороги, чтобы уберечь других от новых столкновений. Затем прибыли полицейские, которые оттащили ствол на обочину.
Данилюк опубликовал фото, сидя на этом самом дереве, а также показал свой разбитый байк.
Александр Данилюк на мотоцикле спасся от падения дерева на дорогу во время непогоды (фото: facebook.com/o.danyliuk)
Напомним, недавно бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с Тимофеем Миловановым, советником председателя Офиса президента, на своем дне рождения.
Как сообщалось, метеорологи предупреждали о грозе со шквальным ветром в Киеве и области вечером 17 августа, и непогоде еще и 18 августа. В столице был объявлен I уровень (желтый) опасности.