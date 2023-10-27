Данілов зробив заяву про смерть Путіна і сказав, що зміниться для України

Що сказав Данілов про смерть Путіна

Секретар РНБО повідомив, що ні для кого не є зараз секретом про наявність у Путіна двійників.

"Треба розуміти, про якого Путіна йдеться. Достеменно відомо про його двійників. Тому треба розуміти, про кого йде мова. Рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І Путін також", - сказав Олексій.

Він зазначив, що переважна більшість українців, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб смерть Путіна відбулася якомога скоріше.

"Щодо його стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли приймала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Це треба бути божевільним, щоб у такий спосіб розв'язувати питання. Тому щодо стану його здоров'я, він ніколи не був здоровим. А питання, коли Господь забере його до себе, це питання часу", - сказав Данілов.

На жаль, навіть у випадку смерті Путіна для українців мало що зміниться, бо територія, яка є сучасною Росією, "просочена нелюдяністю", зазначає секретар РНБО,

"Їм з дитинства розповідають, що треба усіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось має відповідати за це. Я хочу повернути нас всіх до ситуації 2008 року, коли була атака на Грузію. Тоді ставлення до грузинів було негативним у 80-85 % росіян. Що грузини зробили поганого росіянам, що вони їх так зненавиділи? Щодо України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Треба роки, щоб змінилося", - сказав він.

Що має відбутися для змін в Росії

За словами політичного діяча, історичний процес фрагментації Росії, який запустив Путін 24 лютого 22 року, а насправді ще раніше - у 2008 році, коли напав на Грузію, зараз поступово буде набирати обертів.

"Як країну їх вже нічого не спасе. Вони сьогодні не країна, з якою рахуються у світі. Багато процесів, які стосуються РФ, відбуваються за посередництвом Китаю. Вони втрачають свою суб'єктність, це буде швидко відбуватися і набирати обертів", - сказав Данілов.