Данилов поставил на место "поехавшего" Медведева после его заявления о "капитуляции Киева"

Почему "подгорело" у Медведева?

12 сентября в своем Telegram экс-хозяин Кремля решил повыпендриваться и выдал реакцию на слова Владимира Зеленского в интервью CNN о том, что Украина сейчас не собирается вести переговоры с государством-террористом.

"Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" - детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима в условиях России", - написал Медведев.

Скриншот

Данилов поставил на место выскочку

Сразу после этого секретарь СНБО обратился в Twitter к российскому политику и "начинающему блогеру".

"Начинающему блогеру Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться", - написал Данилов.

Также он посоветовал прихвостням Путина "наконец перестать писать "россия" с большой буквы и привыкать к тому что "и это они еще не отступали".

Скриншот