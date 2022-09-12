Данилов поставил на место "поехавшего" Медведева после его заявления о "капитуляции Киева"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов советует бывшему президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву готовиться к побегу куда-то в КНДР или другую страну с тоталитарным режимом, который поддерживает РФ.
Так Данилов отреагировал в своем Twitter на абсурдное заявление российского политика о "капитуляции Киева".
12 сентября в своем Telegram экс-хозяин Кремля решил повыпендриваться и выдал реакцию на слова Владимира Зеленского в интервью CNN о том, что Украина сейчас не собирается вести переговоры с государством-террористом.
"Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" - детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима в условиях России", - написал Медведев.
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Сразу после этого секретарь СНБО обратился в Twitter к российскому политику и "начинающему блогеру".
"Начинающему блогеру Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться", - написал Данилов.
Также он посоветовал прихвостням Путина "наконец перестать писать "россия" с большой буквы и привыкать к тому что "и это они еще не отступали".
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Напомним, на днях Данилов рассказал на какой целью могут остановиться украинские военные.
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