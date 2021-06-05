Данилов и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире: "не позволю, чтобы меня делали де**лом" (видео)

Ляшко подверг критике слова Данилова о том, что Франция и Германия должны нести ответственность за что, что Украина и Грузия не получили программу План действий по членству в НАТО в 2008 году. Экс-депутат усмотрел в этом диверсию.

"Алексей, я обращаюсь к вам. Вы человек авторитетный, уважаемый. Но иногда лучше молчать. Сегодня вы сделали очень контраверсийное заявление, которое по моему мнению вредит национальным интересам Украины. Вы обвинили наших партнеров - Германию и Францию - в том, что они виновны в российской агрессии. У вас не Путин виноват..." - обратился Ляшко к секретарю СНБО.

Также политик устроил экскурс в историю, и рассказал, что в 1918 году Украина потеряла государственность, потому что тогдашние мировые державы не поддержали УНР.

"Если вы сегодня будете разбрасываться союзниками, обвиняя их, и мы останемся один на один с Россией - это дорога к потере государственности", - предостерег Ляшко.

Также он призвал Данилова "не заниматься популизмом и пиаром", "из друзей не делать врагов", и добавил, что "иногда лучше молчать, или просто выпить, чем что-нибудь молоть".

Данилов, в свою очередь, подтвердил ранее озвученные им на брифинге укоры относительно позиций Парижа и Берлина по ПДЧ по НАТО для Киева и Тбилиси, возложив на страны ЕС определенную ответственность на дальнейшую оккупацию Россией территорий Грузии в 2008 и Украины в 2014 годах.

"Я вам напомню историю - вы большой историк, что когда в 1937 году начали скрывать деятельность одного деятеля, это закончилось 1 сентября 1939 года. Вы это хотите? Такого не будет. Друзья, в современном мире ничего не нужно скрывать. Все нужно выкладывать на стол. Потому что обеспокоенность немцев и французов ситуацией в Украине длится уже 7 лет. 7 лет длится Минский процесс, окончанию которого нет конца, а длится война..." - рассказал секретарь СНБО.

Ляшко раскритиковал такие заявления еще эмоциональнее, и призвал "головой думать, когда это говорить".

"Это жизни наших людей. Украинцы гибнут на фронте из-за ваших дебильных заявлений!" - воскликнул бывший нардеп.

Данилов отреагировал на выпад Ляшко, пригрозив продолжить разговор уже не на камеры.

"Еще раз вы мне сделаете такое замечание - мы выйдем с вами за эфир. Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом, (говорили) о дебильных заявлениях. Это вы будете там в Верховной Раде у себя орать, сено есть или что вы там делали", - ответил секретарь СНБО.

Видео: Ляшко и Данилов устроили перепалку из-за геополитики

Ранее в Минобороны сообщили, что Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО. Пакет будет содержать задачи, которые Украина должна выполнить до 2025 года.

Также мы писали о том, что в США нашли решение, как Украина сможет вступить в НАТО, даже воюя с Россией.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" нардеп Власенко выразил непонимание того, по которым будут определять олигархов.

Также в выпуске пассажир Ryanair рассказал, что происходило в самолете, который принудительно посадили в аэропорту Минска из-за якобы заложенной бомбы на борту, после чего был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Кроме того, Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска.

В том же выпуске депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал сближение России и Беларуси, а также рассказал об угрозах для Украины.

Кроме того, стало известно, что киевляне думают об обысках в Киевской администрации. А еще жители столицы ответили на вопрос: "Кампания, которая идет сейчас против мэра Киева - это борьба с коррупцией в Киеве или политическая борьба против Кличко?".