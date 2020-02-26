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Данилко откровенно рассказал о своей болезни и лечении (видео)

STYLERПерсоны    26.02.2020 - 18:52
Данилко откровенно рассказал о своей болезни и лечении (видео)
Андрей Данилко (Фото: РБК-Украина)

Андрей Данилко рассказал о проблемах со здоровьем

Андрей Данилко признался в проблемах со здоровьем и отметил, что недуг сказывается и на его внешности, и на желании работать. Об этом популярный украинский артист рассказал в интервью на программе "Слава+", которое вышло на "Люкс ФМ".

46-летний певец, который выступает в образе Верки Сердючки, рассчитывает вылечиться к лету.

Андрей отметил, что он поправился не из-за рациона или употребления алкогольных напитков, а по причине заболевания.

"Сейчас я занят своим лечением и идут какие-то сдвиги. Я понимаю, что я плохо выгляжу, но я же поправляюсь не от еды, или - как бывает, что выпивают - я выпиваю, да, но это другая проблема", - сказал Данилко.

Артист подчеркнул, что в настоящее время занимается лечением.

"Слава Богу, что врачи хоть понимают, в чем эта проблема. Это решаемая проблема, она есть и я ее решаю, и надеюсь к лету быть вообще... Джастином Бибером", - пошутил Андрей.

Видео: Андрей Данилко рассказал о лечении заболевания

К слову, недавно врачи поставили американскому поп-певцу Джастину Биберу диагноз болезнь Лайма. Этим инфекционным заболеванием с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата страдали также и другие звезды: Аврил Лавин, Белла Хадид, ее брат и матерь.

Напомним, что в ноябре 2019-го в СМИ появилась информация, что Данилко стало плохо во время съемок телевизионного шоу. Позже команда певца прокомментировала ситуацию и заверила, что некоторые проблемы со здоровьем у него были, но они совершенно не были связаны с сердечной деятельностью.

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