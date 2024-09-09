Дали обітницю: 5 зірок, які утримувалися від сексу

Джастін Бібер

Перед тим як одружитися з Хейлі Бібер, Джастін цілий рік утримувався від сексу. Пізніше він пояснив, що ця перерва була необхідна йому для того, щоб зблизитися з Богом, який, на його думку, прагне вберегти людей від страждань і розчарувань. Співак також зазначив, що як нагороду за свою стриманість він отримав гідну і порядну дружину.

Джастін та Хейлі Бібер (фото: instagram.com/justinbieber)

Нік Кеннон

Важко в це повірити, але батько дванадцяти дітей почав дотримуватися целібату після народження своєї восьмої дитини. Комік і ведучий уже мав досвід у цьому питанні і знав, як проходить процес. За його власними словами, він прийняв таке рішення, щоб стати найкращим батьком для своїх дітей.

Нік Кеннон (фото: instagram.com/nickcannon)

Леді Гага

У 2010-х роках артистка активно розвивала свою кар'єру, і в неї не залишалося часу навіть на знайомства. Тому вона обрала шлях цнотливості. Пізніше зірка зазначила, що найнадійніший спосіб захисту від небажаної вагітності - це повне утримання від сексу.

Вона підтримала всіх самотніх людей, сказавши, що якщо в якийсь період життя близькість неможлива, це абсолютно нормально. Це підтверджує досвід Леді Гаги.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Брати Джонас

Деякі знаменитості, які практикували утримання від сексу, з часом починають шкодувати про свої рішення. Кевін, Джо та Нік, відомі артисти Disney, досягли широкої популярності у 2000-х роках. У той час для молодих зірок було в тренді носити каблучки непорочності.

Тепер, у дорослому віці, брати зізналися, що це було невдале рішення. Вони вважають, що молоді люди, які роблять такий важливий крок, повинні повністю усвідомлювати його наслідки.

Брати Джонас (фото: instagram.com/jonasbrothers)

Хіларі Дафф

На початку 2000-х років актриса переживала пік своєї популярності. У той час молода зірка перебувала у стосунках із музикантом Джоелом Медденом, який був старшим за неї. Незважаючи на свої почуття і думки про секс, вона вирішила зберегти цноту до шлюбу. Вона вийшла заміж тільки 2010 року за хокеїста НХЛ Майка Комрі. Пара розлучилася через шість років.

Хіларі Дафф (фото: instagram.com/hilaryduff​​​​​​​)