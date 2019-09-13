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Дала ему в морду: сестра Сенцова рассказала об эмоциональной встрече с братом

STYLERЖизнь    13.09.2019 - 12:46
Дала ему в морду: сестра Сенцова рассказала об эмоциональной встрече с братом
Сестра Сенцова рассказала о встрече с братом после разлуки (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Наталья Каплан рассказала о первой встрече с Олегом Сенцовым после его возвращения домой

Сестра бывшего политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала об эмоциях, которые у нее были во время встречи своего брата. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она вспоминает, что когда Сенцов выходил из самолета, то она за руку тащила его дочь, которая к тому времени была в слезах и находилась в растерянном состоянии.

Дала ему в морду: сестра Сенцова рассказала об эмоциональной встрече с братом

Наталья рассказывает, что наблюдала, как ее брат обнимает свою дочь, а она тем временем стояла и ничего не чувствовала, пока Олег не обнял ее и не поцеловал.

"Да, сначала я его обняла. А потом... уже у меня дома, за бокальчиком винца, все-таки дала ему в морду. Так, чуть-чуть, любя и предупредив, что это будет", - отметила Наталья.

Дала ему в морду: сестра Сенцова рассказала об эмоциональной встрече с братом

Скриншот с Facebook

Она подчеркнула, что последние годы ей очень тяжело дались. Кроме того, в данный момент она находиться в больнице с депрессией. У нее эмоциональное выгорание. Она думала, что справиться с этим, но не смогла и обратилась к специалистам за помощью.

"А Олега я сначала обняла, потом в морду за все мои страдания. Сегодня он меня в больничке навестил, я рада, он заряжает энергией ого-го как", - написала Наталья Каплан.

Напомним, что Олег Сенцов высказался о своем возможном визите на Донбасс.

Ранее сообщалось о том, что Сенцов наконец-то встретился с мамой.

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