Не дає скинути чи набрати. Що найсильніше в організмі впливає на схуднення

Вплив рівня стресу на масу тіла

На вагу стрес може мати кардинально різний вплив. Переживаючи якусь неприємну подію у житті, ви можете набрати зайві кілограми навіть без змін у харчування чи навпаки стати більш худою.

Усе це відбувається через "стрибки" кортизолу - гормону стресу.

Кортизол впливає на те, що та скільки їсть людина. Коли людина відчуває стрес, в неї знижується рівень гормону голоду. Це означає, що апетит також повинен зменшуватися.

Якщо кортизол пригнічує бажання їсти, тоді чому дехто навпаки набирає вагу? Вчені зауважили, що людям під впливом стресу важко дотримуватись здорового харчування та контролювати себе.

У сучасному світі це називається "заїдати стрес". Тобто людина не відстежує бажання їсти та що саме вона хоче, а споживає все.

Хронічний стрес може як збільшувати масу тіла, так і зменшувати. У цьому випадку все залежить від того, чи є у вас звичка "заїдати" негативні емоції.

Якщо так, тоді фітнес-тренер радить відволікати себе від негативних емоцій більш конструктивною діяльністю, наприклад, фізкультурою.

Не забувайте також, що подія в нашому житті отримує позитивне чи негативне забарвлення залежно від нашого ставлення до неї. Тому те, як ви сприймаєте її, вплине на ваш організм.