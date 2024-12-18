Не дадуть схуднути: тренер назвав продукти, які містять багато калорій

Деякі продукти набагато калорійніші, ніж ви могли б подумати. Часте вживання такої їжі може значно вплинути на вашу вагу, якщо не зберігати баланс.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які містять багато калорій.

Горіхи та насіння

Тренер Олександр Сало розповів, що горіхи - це справжній суперфуд, багатий на жири, вітаміни та мінерали. Однак, лише у 100 г горіхів міститься 600-650 ккал.

Жменя мигдалю чи волоських горіхів легко може перетворити легкий перекус у калорійний вибух.

Щоб отримати користь і не переборщити, обмежтеся 15-20 г на день.

Вони мають високу калорійність і хороші жири, які сприяють збільшенню ваги. Мигдалю містить приблизно 160 калорій.

Насіння льону (534 ккал), кунжуту (664 ккал), чіа (486 ккал), гарбуза (446 ккал) містить багато калорій. Крім того, вони багаті на хороші ненасичені жири.

Авокадо

Авокадо - джерело корисних жирів та вітамінів, але не варто забувати про калорії. Один середній авокадо містить 250-300 ккал, тому якщо ви додаєте його до кожного прийому їжі, це може суттєво вплинути на раціон.

Використовуйте половинку або навіть четвертинку, щоб тримати калорійність під контролем.

Смузі

Смузі чи соки часто здаються корисним вибором, але вони приховують багато калорій.

Склянка апельсинового соку містить близько 120 ккал, а смузі з бананами, медом чи горіхами може сягати 300-400 ккал.

Для легкого напою обирайте чай або каву без цукру, а також звичайну воду.

"Деякі корисні снеки теж можуть бути калорійними. Наприклад, батончики з горіхами та медом часто містять 200-300 ккал у порції. Щоб зменшити ризик "зʼїсти зайве", завжди читайте склад і уважно перевіряйте порції і не забувайте, що навіть корисна їжа має бути в міру", - додав експерт.

Молочні продукти

Молочні продукти, такі як деякі сири та йогурти, містять велику кількість калорій, кальцію, білка та корисних жирів. Вони корисні для розвитку м'язів та здорового набору ваги при вживанні у правильних кількостях.

Деякі з молочних продуктів та їхня середня калорійність: