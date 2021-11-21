COVID-вакцинация влияет на ДНК матери и ребенка? Врач дал окончательный ответ

В мифы о вредности вакцинации от коронавируса продолжают верить многие украинцы. Одним из популярных утверждений антивакцинаторов является такое, что прививка от COVID может повлиять на ДНК матери и ребенка, или же на репродуктивную функцию женщины.
Но врачи говорят - это лишь выдумки, в которые не стоит верить, а вот что стоит делать, так это вакцинироваться, сообщает "Суспільне".
Так, по словам врача перинатального центра Владислава Горошевского, эти утверждения ошибочны. Он научно обосновал, почему это так.
По словам медика, прививка - это введение инактивированных частиц вируса, или модифицированной РНК, которая просто вызывает в организме иммунный ответ. То есть в ДНК она точно проникнуть не может, уже не говоря о влиянии на репродуктивную функцию.
"То есть формируются антитела, организм готов. Антитела будут выработаны и не тратится время на борьбу с этим микробом", - добавил Владислав Горошевский.
Смотрите в нашем видео подборку самых нелепых мифов о вакцинации.
Отметим, что в Украине уже разрешено вакцинировать детей от коронавирус. В Минздраве утвердили препарат Pfizer/BioNTech для возрастной категории от 12 до 17 лет. Прививки смогут получить те дети, которые получили все необходимые препараты согласно утвержденному календарю прививок, но есть противопоказания.
Сейчас в Украине уже полностью вакцинировано, то есть получили две дозы 9 661 304 человек по состоянию на 20 ноября.