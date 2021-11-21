COVID-вакцинация влияет на ДНК матери и ребенка? Врач дал окончательный ответ

Так, по словам врача перинатального центра Владислава Горошевского, эти утверждения ошибочны. Он научно обосновал, почему это так.

По словам медика, прививка - это введение инактивированных частиц вируса, или модифицированной РНК, которая просто вызывает в организме иммунный ответ. То есть в ДНК она точно проникнуть не может, уже не говоря о влиянии на репродуктивную функцию.

"То есть формируются антитела, организм готов. Антитела будут выработаны и не тратится время на борьбу с этим микробом", - добавил Владислав Горошевский.

Смотрите в нашем видео подборку самых нелепых мифов о вакцинации.