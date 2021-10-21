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COVID-вакцинация опасна для аллергиков? В Минздраве дали четкий ответ

Автор: Светлана Мащенко

Когда встает вопрос о вакцинации от коронавируса, у некоторых категорий людей возникает вопрос - безопасно ли это. К таковым, в частности, относятся аллергики. Можно ли людям, склонным к аллергическим реакциям, иммунизироваться от COVID - читайте ниже в нашем материале.

Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины Минздрава.

Медики уверены, если аллергия не связана напрямую с реакцией на прививку, то вакцинироваться - безопасно.

"Аллергия - это реакция иммунной системы на аллерген, а науке в настоящее время известно более 20 тысяч аллергенов, не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией. Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо", - заявили в Минздраве.

Противопоказанием к вакцинации не является аллергия на:

  • еду,
  • домашних животных,
  • яд,
  • факторы окружающей среды,
  • латекс,
  • пероральные лекарства и т. п.

Аллергический ринит также не влияет на прививку, с ним можно спокойно вакцинироваться.

А если вы не знаете, какие именно аллергены вызывают реакцию, стоит ознакомиться с составом вакцины.

Это можно сделать по ссылкам здесь и здесь. Или же спросить у медработников в месте вакцинации.

"Если имеете аллергию на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной", - добавили в ведомстве.

Ранее врач рассказала, почему вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом, и как это предотвратить.

Напомним, что на 21 октября в Украине абсолютный антирекорд по коронавирусу. За последние сутки заболело 22 415 человек, умерло 546 человек.

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Вакцинация