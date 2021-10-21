COVID-вакцинация опасна для аллергиков? В Минздраве дали четкий ответ

Медики уверены, если аллергия не связана напрямую с реакцией на прививку, то вакцинироваться - безопасно.

"Аллергия - это реакция иммунной системы на аллерген, а науке в настоящее время известно более 20 тысяч аллергенов, не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией. Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо", - заявили в Минздраве.

Противопоказанием к вакцинации не является аллергия на:

еду,

домашних животных,

яд,

факторы окружающей среды,

латекс,

пероральные лекарства и т. п.

Аллергический ринит также не влияет на прививку, с ним можно спокойно вакцинироваться.

А если вы не знаете, какие именно аллергены вызывают реакцию, стоит ознакомиться с составом вакцины.

Это можно сделать по ссылкам здесь и здесь. Или же спросить у медработников в месте вакцинации.

"Если имеете аллергию на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной", - добавили в ведомстве.