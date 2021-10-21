COVID-вакцинация опасна для аллергиков? В Минздраве дали четкий ответ

Когда встает вопрос о вакцинации от коронавируса, у некоторых категорий людей возникает вопрос - безопасно ли это. К таковым, в частности, относятся аллергики. Можно ли людям, склонным к аллергическим реакциям, иммунизироваться от COVID - читайте ниже в нашем материале.
Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины Минздрава.
Медики уверены, если аллергия не связана напрямую с реакцией на прививку, то вакцинироваться - безопасно.
"Аллергия - это реакция иммунной системы на аллерген, а науке в настоящее время известно более 20 тысяч аллергенов, не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией. Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо", - заявили в Минздраве.
Противопоказанием к вакцинации не является аллергия на:
Аллергический ринит также не влияет на прививку, с ним можно спокойно вакцинироваться.
А если вы не знаете, какие именно аллергены вызывают реакцию, стоит ознакомиться с составом вакцины.
Это можно сделать по ссылкам здесь и здесь. Или же спросить у медработников в месте вакцинации.
"Если имеете аллергию на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной", - добавили в ведомстве.
Ранее врач рассказала, почему вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом, и как это предотвратить.
Напомним, что на 21 октября в Украине абсолютный антирекорд по коронавирусу. За последние сутки заболело 22 415 человек, умерло 546 человек.