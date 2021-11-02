COVID-сертификат в "Дие" на ПЦР-тест: как это будет работать

Министерство цифровой трансформации совместно с Минздравом и Национальной службой здравоохранения запустила тестирование новых COVID-сертификатов – на основании ПЦР-теста на коронавирус. Сгенерировать такой сертификат можно будет в приложении "Дия".

Действовать такой сертификат будет всего 72 часа – с момента выдачи результата анализа. На данный момент к системе подключено только четыре лаборатории:

Дила

Эскулаб

Смартлаб

Днепролаб

Как отмечают в Минцифре, в ближайшее время подключат и другие лаборатории.

Сгенерировать сертификат можно будет точно так же, как и сертификат о вакцинации. Приложение "Дия" нужно обновить, потом авторизоваться и зайти в пункт меню "Услуги". Нажать на пункт "COVID-сертификаты" и выбрать "Сгенерировать сертификат".

Соглашение на передачу данных из "Электронной системы здравоохранения" нужно подтвердить и данные о результатах ПЦР-теста должны подтянуться автоматически. Готовый сертификат в течение нескольких минут должен появится в перечне документов.

Записаться на регистрацию в бета-тестировании сертификатов после результата ПЦР-теста можно по этой ссылке.

Стоит отметить, что сейчас в "Дие" доступны разные сертификаты: