COVID снова наступает: кому и когда нужно обязательно сделать прививку в 2022 году

Эпидемия коронавируса пошла на спад не только в Украине, но и во всем мире еще в начале 2022 года. И во многом - благодаря ограничениям и массовой вакцинации.

Однако ближе к осени количество заболевших снова начало увеличиваться и за последние несколько недель заболевших коронавирусом стало почти в два раза больше.

Уберечь себя от тяжелого течения болезни и возможных серьезных осложнений помогает только вакцинация. Весной 2022 года для многих украинцев пандемия отошла на второй план из-за военного вторжения России. Однако часть украинцев успела на тот момент сделать хотя бы две дозы вакцины и была в относительной безопасности.

Все сертификаты были автоматически продлены, а беженцы за границей имели возможность сделать вторую дозу или бустерную - третью.

Медики призывают сейчас всех граждан сделать бустерную вакцинацию тем, кто ранее получил хотя бы две дозы вакцины от коронавируса, а также вакцинироваться тех, кто ранее прививки не делал.

Кто находится в зоне риска

Коронавирус особо опасен для людей с хроническими заболеваниями, для пожилых, для беременных и людей, у которых ослабленный иммунитет и есть проблемы с органами дыхания. Прививку от коронавируса нужно делать обязательно:

Людям с аутоиммунными заболеваниями

Людям с гипертонией

Людям с астмой и заболеваниями органов дыхания

Людям с хроническими заболеваниями почек и печени

Беременным и кормящим мамам

Женщинам, которые планируют беременность в ближайшем будущем

Люди с ослабленным иммунитетом

Людям старше 60 лет

Людям с диабетом

Также стоит вакцинироваться людям, которые не делали прививку ранее и не заразились коронавирусом во время пандемии.

Кому вакцинация от коронавируса противопоказана

Не проводят вакцинацию от коронавируса тем, у кого была тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины.

Также может быть гиперчувствительность на один из компонентов вакцины. В таком случае выбирают вакцину другого производителя.

Не проводят вакцинацию во время острой фазы заболевания - при температуре от 38 и выше.

Как сейчас сделать прививку

Большинство пунктов вакцинации в общественных местах были закрыты в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Однако пункты вакцинации остались при поликлиниках и больницах, которые сейчас функционируют.

Узнать о работе пункта вакцинации и наличии вакцин от коронавируса можно у своего семейного врача или в регистратуре медицинского учреждения.

Также работает горячая линия НСЗУ 16-77, где подскажут ближайший пункт вакцинации в той местности, где вы сейчас находитесь. Также нужную информацию можно найти на сайте НСЗУ.

Все прививки по-прежнему делают бесплатно и сейчас уже не нужно записываться на вакцинацию за несколько недель вперед.