COVID-19 и жестокость: заробитчанок в Италии выкидывают с вещами на улицу

В Италии из-за пандемии коронавируса страдают украинки, приехавшие в страну на заработки. Как правило, женщины работают сиделками или помогают по дому обеспеченным итальянцам. Это нелегальная работа, которая не дает никаких гарантий. Как сообщает "Обозреватель", недавно украинскую диаспору поразил случай. Женщину, которая работала на итальянцев, выгнали на улицу. Все из-за того, что у нее диагностировали коронавирус.

Жилье и питание заробитчанке обеспечивали заказчики. Итальянец очень боялся, если кто-нибудь узнает, что у него работает украинка незаконно, поэтому ей приказали молчать об этом. Но женщина заболела COVID-19 и просила хозяина вызвать ей врача, он наотрез отказался. Когда у нее поднялась температура, ей сказали собирать вещи и покинуть дом. Так она оказалась на улице, где потеряла сознание. Молодая итальянка увидела ее и вызвала скорую помощь. Более двух недель Елена провела в реанимации, а потом еще лечилась в госпитале.

По словам украинской журналистки Марианны Сорокевич, такие случаи жестокости случаются в Италии часто.

Весной в Италии умирали украинские сиделки, в основном женщины в возрасте 60-65 лет. И часто из-за того, что итальянцы не хотели, чтобы факт их нелегальной работы в семьях всплыл наружу. Поэтому до последнего не обращались к медикам.

"Одна ухаживала за пожилым мужчиной, и когда он заболел, родственники не сказали ей, что это коронавирус. А когда заболела она, они ее уволили. Причем собрали ее вещи и выставили на улицу. И пригрозили, что вызовут полицию и скажут, что она говорит неправду. Это очень частые случаи", - рассказывает МАрианна Сорокевич.

Еще одна украинка, которая оказалась в Италии во время коронавируса, рассказала, что ей повезло и врачи помогли ей. Но за это выставили огромный счет.

"Так случилось, что мне стало плохо на остановке общественного транспорта. Мне сразу вызвали скорую. Тут не могут тебя выкинуть на улицу, если ты уже попал в больницу. Тебя обязательно полечат. Я пару недель там находилась, даже в реанимации несколько дней была. Видела, как они тяжело там работают. Я выздоровела. А потом мне пришел счет на 3 тысячи евро. И я теперь должна его оплатить. Я уже ходила к ним, просила как-то отсрочить платежи, вроде они согласились. Но если я потеряю работу тут, то точно не оплачу счет, а потом меня сюда не пустят", – вспоминает женщина.

Эксперт по трудоустройству отметил, что 80% украинцев работают в Италии нелегально. Они приезжают сюда на свой страх и риск и не защищены никак.

Как мы писали ранее, украинская медсестра стала заробитчанкой в Финляндии.