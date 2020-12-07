От COVID-19 умер известный украинский писатель: создал культовую видеоигру S.T.A.L.K.E.R

Писатель-фантаст Сергей Иванов, который работал под псевдонимом Гарм Видар, умер от коронавирусной инфекции еще 25 ноября, но стало об этом известно только сейчас.

Он выпустил немало фантастических повестей, среди которых "Три круга ненависти" и "Как бы сказал мой папа ". С 1992 года Иванов начал работать с видеоиграми, и в итоге попал в компанию GSC Game World. Об этом сообщает Geek.Informator.

В итоге именно он написал сценарий к S.T.A.L.K.E.R: Oblivion Lost, которая позже стала "Тенью Чернобыля". Писатель работал с компанией с 2002 по 2004 годы.

Сергей Иванов (фото: wikia.nocookie.net)

"Хороший дядька. Профессиональный литератор", - сказал об Иванове один из руководителей разработки S.T.A.L.K.E.R: Oblivion Lost Андрей Прохоров.

Напомним, а Москве умер знаменитый российский актер Борис Плотников. Ранее ему диагностировали коронавирус. Актер наиболее известен по роли доктора Борменталя в культовом фильме "Собачье сердце".

Ранее после тяжелой болезни умер Сергей Черненко - журналист, аналитик, исследователь медиа и участник первого состава редакции "Телекритики" и "Детектор медиа". Ему было всего 55 лет.

В 90-х годах Сергей работал в газете "День". В сентябре 2001 года присоединился к команде Наталии Лигачевой, которая создала онлайн-издание "Телекритика".