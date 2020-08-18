COVID-19 может стать еще опаснее: в Азии обнаружили новый штамм вируса

Коронавирус не отступает во многих странах мира и как утверждают ученые, COVID-19 начал снова мутировать. В Азии был обнаружен новый штамм, который намного опаснее уже известных.

В Юго-Восточной Азии ученые обнаружили новый штамм коронавируса D614G, который может оказаться более опасным и заразным, чему же известный SARS CoV2. Об этом пишет издание Bloomberg.

Новый штамм был обнаружен в Малайзии и на Филиппинах. В Малайзии произошла вспышка из-за человека, который вернулся из Индии и нарушил 14-дневную самоизоляцию. У него был отрицательный тест, но за нарушения карантина его приговорили к штрафу и 5 месяцам тюрьмы. Зараженных оказалось 45 человек. Подобная ситуация произошла и на Филиппинах. Новый штамм был обнаружен среди случайных образцов и появилось предположение, что новая мутация может ускорить распространение вируса.

"Говорят, что мутация имеет более высокую вероятность передачи или заразности, но у нас все еще нет достаточно веских доказательств, чтобы сказать, что это так", - заявила заместитель министра здравоохранения Филиппин Мария Розарио Верджайр.

Известно также, что этот штамм был обнаружен в других странах и он стал преобладающим в Европе, а также в США. Однако ВОЗ считает, что нет доказательств того, что новый штамм более опасен.

По словам главы отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского Университета Бенджамина Коулинга, на данный момент есть данные о том, что новый штамм может быть более заразен, но нет данных, что он вызывает более тяжелую болезнь. Сейчас этот штамм идентифицируют чаще и это говорит о том, что он может иметь преимущество перед другими штаммами COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали новую дату появления COVID-19.

А также рассказывали о том, что медики озвучили все этапы возникновения симптомов коронавируса.

