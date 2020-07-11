ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

COVID-19 можно определять по голосу: ученые сделали громкое заявление

Суббота 11 июля 2020 14:40
COVID-19 можно определять по голосу: ученые сделали громкое заявление
Ученые сделали новое заявление о коронавирусе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Исследователи рассказали, как коронавирус влияет на голос пациента из-за проблем с легкими

Коронавирус можно диагностировать у пациента на основе координации речевых производственных подсистем, то есть по голосу, так как болезнь оказывает влияние на легкие человека.

Об этом заявили специалисты из MIT после проведения исследований, говорится в статье журнала IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Ученые занимаются разработкой системы моделирования речи и обработки сигналов для обнаружения и отслеживания COVID-19 на бессимптомной и симптоматической стадиях.

Метод исследователей основан на сложности нейромоторной координации между речевыми подсистемами, участвующими в дыхании, фонации и артикуляции, на которые влияет вирус.

Специалисты провели предварительные исследования пока только с аудио-интервью пяти субъектов до и после заражения коронавирусом. Изучались координации дыхания (измерялись с помощью амплитуда формы акустической волны) и движение гортани (основная частота и выступление кепстрального пика), а также координация движения гортани и сустава (формирующие центральные частоты).

Ученые пришли к выводу, что хотя существует сильная предметная зависимость, морфология размеров эффектов на уровне группы "подопытных" указывает на снижение сложности координации подсистем. Они доказали, что при заражении COVID-19 существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов.

Специалисты планируют больше исследований с более контролируемыми наборами данных и для устранения противоречивых влияний, таких как различные условия записи, несбалансированное количество данных и изменения в базовом состоянии голоса по сравнению с записями до и после заражения.

Ранее исследователи напугали заявлением о COVID-19 даже после выздоровления и назвали заражение точкой невозврата.

Также мы писали о том, что украинский тип COVID-19 имеет сильные отличия от вируса в Европе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ученыеКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь