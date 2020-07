COVID-19 можно определять по голосу: ученые сделали громкое заявление

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе (коллаж РБК-Украина)

Исследователи рассказали, как коронавирус влияет на голос пациента из-за проблем с легкими

Коронавирус можно диагностировать у пациента на основе координации речевых производственных подсистем, то есть по голосу, так как болезнь оказывает влияние на легкие человека.

Об этом заявили специалисты из MIT после проведения исследований, говорится в статье журнала IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Ученые занимаются разработкой системы моделирования речи и обработки сигналов для обнаружения и отслеживания COVID-19 на бессимптомной и симптоматической стадиях.

Метод исследователей основан на сложности нейромоторной координации между речевыми подсистемами, участвующими в дыхании, фонации и артикуляции, на которые влияет вирус.

Специалисты провели предварительные исследования пока только с аудио-интервью пяти субъектов до и после заражения коронавирусом. Изучались координации дыхания (измерялись с помощью амплитуда формы акустической волны) и движение гортани (основная частота и выступление кепстрального пика), а также координация движения гортани и сустава (формирующие центральные частоты).

Ученые пришли к выводу, что хотя существует сильная предметная зависимость, морфология размеров эффектов на уровне группы "подопытных" указывает на снижение сложности координации подсистем. Они доказали, что при заражении COVID-19 существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов.

Специалисты планируют больше исследований с более контролируемыми наборами данных и для устранения противоречивых влияний, таких как различные условия записи, несбалансированное количество данных и изменения в базовом состоянии голоса по сравнению с записями до и после заражения.

