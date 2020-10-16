Если у вас COVID-19 в легкой форме: врач дала главные советы

Инфекционист рассказала, как себя вести при легкой форме COVID-19
Коронавирус продолжает атаковать украинских граждан. Некоторые болеют в тяжелой форме, а другим удается переболеть с легкими симптомами инфекции. Инфекционист Надежда Дребот сообщила украинцам, что если они болеют в легкой форме - то особого лечения им не требуется.
Также медик дала несколько важных советов. Свои рекомендации она написала на Facebook-странице. Она напомнила, что пациенты в легкой форме должны самоизолироваться на 17 дней.
Важные советы от врача:
Медик отметила, что таким людям трудно оставаться 17 дней дома, так как они не ощущают себя больными. Но эта мера необходима для того, чтобы не подвергать опасности людей, входящих в группу риска. Это пожилые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания.
Врач напомнила, что люди, которые были в контакте с больными, также должны уйти на самоизоляцию, как бы этого не не хотелось.
"И контактные люди вместо физического и социального дистанцирования открещиваются от своей совести, массово врут сами себе и другим об отсутствии риска, даже внушают своим больным ближним, что это никакой не коронавирус, а неправильные тесты, потому что нельзя остановиться, надо бежать вперед наперегонки со своими фантазиями и нести, распространять вирус", - написала доктор.
Как мы писали ранее, доктор рассказал, как проходит COVID-19 в легкой форме.