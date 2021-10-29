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При COVID-19 критическое состояние развивается теперь намного быстрее: врач назвал опасные признаки

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Пятница 29 октября 2021 12:47
При COVID-19 критическое состояние развивается теперь намного быстрее: врач назвал опасные признаки Врач назвал опасные симптомы при коронавирусе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Новые штаммы коронавируса стали боле агрессивные и опасные. Критическое состояние у больного может наступить стремительно и порой от появления первых симптомов до опасности проходит всего несколько дней.

Об этом рассказал заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров в комментарии для "Коронавирус инфо".

Как отмечает медик, симптомы коронавируса немного видоизменились, но основные проявления заболевания остались такими же, как и ранее – это повышенная усталость, кашель, мышечная боль, проблемы с дыханием и высокая температура.

Также присутствуют такие признаки, как потеря обоняния и вкуса, но сейчас этот симптом уже не является ключевым, так как не у всех пациентов он наблюдается. Увеличилось количество жалоб у пациентов на расстройство желудочно-кишечного тракта и этот симптом чаще всего появляется у детей.

"Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить. Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", - отметил Дубров.

Он предупредил, что коронавирус штамма Дельта очень быстро приводит к ухудшению состояния у пациентов. И состояние от стабильного до критического может перейти буквально за несколько дней.

Как отметили в Минздраве, помощь медиков нужна немедленно, если у пациента есть боли в грудной клетке, дыхательная недостаточность, сатурация ниже 92%.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали симптомы коронавируса штамма Дельта у детей.

А также рассказывали о том, что эпидемиолог дала печальный прогноз о ситуации с коронавирусом.

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