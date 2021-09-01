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"Cладкое - это табу": врач назвал продукты, которые нельзя есть перед вакцинацией

Автор: Дмитрий Войналович

Перед вакцинацией от коронавируса следует удержаться от употребления в пищу некоторых продуктов. Особенно не стоит налегать на сладкое.

Рекомендации относительно того, как снизить вероятность проявление побочных эффектов от прививки с помощью еды, озвучил терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью радио Sputnik.

Что лучше не есть перед вакцинацией?

Медик советует перед походом в пункт вакцинации не переедать в целом (ведь это удар по иммунной системе). Также специалист просит не употреблять пищу, которая способна вызвать аллергию.

"Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического", - отметил гастроэнтеролог.

Перед вакцинацией от COVID-19 в рационе также важно ограничить количество блюд, которые содержат большое количество углеводов.

"Сладкое - это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку", - сказал он.

Это, к слову, касается всех углеводов, даже не сладких. Ведь картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови.

Потребление фруктов (бананов, винограда) следует тоже чуть-чуть снизить. Это же касается и дыни - она довольно-таки аллергенная.

А вот лимон, лайм, грейпфрут и прочие цитрусовые можно смело оставлять в рационе.

Всех этих правил врач советует придерживаться хотя бы в течение двух недель после вакцинации, пока у человека формируется первичный иммунный ответ.

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, когда следует вакцинировать детей от коронавируса.

Ранее эпидемиолог дала печальный прогноз на осень относительно новой волны COVID в Украине.

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Вакцинация