Чуть не сошла с ума от боли: звезда "Дизель Шоу" рассказала о личной трагедии

Звезда "Дизель Шоу" впервые рассказала о трагедии (Коллаж РБК-Украина)

Яна Глущенко впервые рассказала о том, как пережила жуткую аварию

Артистка "Дизель Шоу" Яна Глущенко призналась спустя два года после трагического ДТП, что едва не сошла с ума от боли. Она долго восстанавливалась после травмы, ее преследовали панические атаки и пришлось долго работать с психологом.

Яна Глущенко вместе с другими артистами "Дизель Шоу" попала в ДТП на Житомирской трассе 20 октября 2018 года. В тот день погибла Марина Поплавская, а остальные участники коллектива получили серьезные травмы. У Яны Глущенко были разорваны связки на ноге, и она призналась, что травма дала адские боли, от которых она едва не сошла с ума. Об этом она рассказала в программе "ЖВЛ".

"Когда это все произошло, первым я позвонила Олегу (мужу). Я ему сказала, что мы попали в аварию. Он стал спрашивать, как я и как ребята. А мы на телефонах, устроили перекличку. И я понимаю, что из всех не слышу только Маринку. У меня был обзор — лобовое стекло разбито. Я понимала, что произошло… Для того чтобы не сойти с ума от этой боли, я ввела себя в какое-то состояние, что перестала чувствовать боль. Я вот лежала, взяла в рот металлический замочек и жевала его. Понимала, если чуть-чуть дам слабинку себе, произойдет что-то ужасное", - рассказала Глущенко.

Ее госпитализировали в больницу и сразу сделали операцию. Только после этого она осознала, что произошло. Яна Глущенко тяжело перенесла трагедию и потерю коллеги. У нее были панические атаки и пришлось пройти терапию, работать с психологом. Даже спустя два года ей тяжело говорить о том, что произошло в тот день.

"Это настолько больно, что не описать словами. Да не было ни одного дня за эти два года, чтобы я не вспомнила об этой аварии или о Маришке. Она мне очень часто снится. В хороших снах, ярких, в хорошем настроении… Каждый раз задаю вопрос: "Почему так произошло?" – призналась артистка.

Справиться с травмой и психологическими последствиями ей помогли муж Олег Збаращук и сын Тамерлан. Она долго восстанавливала ногу и заставляла ее "работать".

Яна Глущенко впервые рассказала о том, как пережила ДТП

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