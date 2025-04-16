Чудо-зілля з печер Лаври. "Митрополит Онуфрій" рекламує "ліки від усього"

У мережі з'явилася реклама чудодійного препарату, якій лікує від болю у суглобах. Цей препарат нібито знайшли у рукописах в печерах самої Лаври. І рекламує ці чудо-ліки сам настоятель УПЦ (Московського патріархату) "митрополит Онуфрій" (Орест Березенко).

Що це за реклама, звідки взявся чудо-препарат, до чого тут Онуфрій і що відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Телеграф ".

Майже щодня у соціальних мережах з'являються фейкові сторінки, сторінки-клони та діпфейки. Шахраї часто використовують відомих людей у своїх схемах, у тому числі й у рекламі, яка пропонує чудодійні ліки проти усього на світі.

Однак знайшлися "мамкині маркетологи", які підійшли до справи особливо креативно. Вони залучили для реклами настоятеля УПЦ (московського патріархату) митрополита Онуфрія. Точніше, не його самого, а клона та діпфейк.

У Facebook шахраї створили клон сторінки Києво-Печерської Лаври та використали ідентичний аватар. Навіть опис сторінки був дуже схожий. Однак, на справжній сторінці публікується розклад богослужінь і новини УПЦ (МП), а сторінка-клон рекламує чудодійний препарат від болю в суглобах. Як виглядає сторінка-клон Києво-печерської Лаври (скриншот)

На сторінці-клоні вказується, що рецепт цього препарату знайшли не де-небудь, а в печерах самої Лаври, ще й у рукописі, що існує сотні років.

"Під час реставраційних робіт було відкрито прихований прохід, який вів до давнього поховання. У ніші склепу виявили останки церковного знахаря, а поруч - рукопис, що зберігався тут сотні років", - пишуть шахраї.

І звісно, в рукописі рецепт препарату, який може зцілити від недуг, бо він був знайдений ще у ті часи, "коли медицина базувалася на Божій мудрості".

Далі - ще крутіше! "Старовинний рецепт" звісно ж, освятили у самій Лаврі, про що свідчить відповідний "сертифікат". "Сертифікат" на чудо-зілля (Скриншот)

Але і це ще не все. Просуває цей "чудодійний метод пращурів" діпфейк відомого столичного пластичного хірурга Ростислава Валіхновського. Вибір не дуже дивний, оскільки Валіхновський не тільки лікар, а ще й священник УПЦ (МП). Діпфейк з Валіхновським (скриншот)

Ну й "вишенька" на торті. Тобто, на шахрайстві. На клон-сторінці публікується звернення митрополита Онуфрія (звісно, це теж діпфейк), який рекламує чудодійний препарат і закликає парафіян повірити у його дію.

"У 60 років мені поставили діагноз остеоартрит, і відтоді біль не полишав мене. Довгі роки я шукав зцілення, звертався до лікарів, масажистів і знахарів, але жоден з них не давав мені полегшення", - жаліється діпфейк Онуфрія.

Сам чудодійний препарат продається на зробленому нашвидкуруч сайті, де пенсіонерам пропонують знижки. Діпфейк з митрополитом Онуфрієм (скриншот)