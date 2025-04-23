Чудо-засіб чи тренд? Косметолог розповіла всю правду про гідрофільну олію

Що відомо про гідрофільну олію

Гідрофільна олія для шкіри - це засіб для очищення, який розроблений для видалення макіяжу, бруду, надлишків жиру та інших забруднень з поверхні шкіри.

Такий засіб має здатність взаємодіяти з водою, перетворюючись у молочну емульсію при контакті з водою, що дозволяє легко змити її зі шкіри, не залишаючи жирної плівки.

Оскільки гідрофільні олії містять олії, що добре проникають у шкіру, вони часто використовуються для делікатного очищення та зволоження. У складі зазначено, що вони підходять для всіх типів шкіри, зокрема для чутливої або схильної до сухості, оскільки допомагають підтримувати природний баланс вологи.

Чи справді засіб очищає пори

За словами косметолога, вона категорично проти використання олій взагалі на будь-якій шкірі, особливо на комбінованій чи жирній.

Все тому, що це олія і вона навпаки може забивати пори, вона не очищає шкірне сало. Для того, щоб позбутися чорних цяток, треба використовувати професійний домашній догляд та робити пілінги час від часу.

Важливо розуміти, що навіть одноразова чистка обличчя не призведе до бажаного результату. Тому що неможливо вичистити все за один раз.

Спочатку необхідно відрегулювати роботу сальних залоз і потім підтримувати такий результат.

"Нічого не видавлювати, ніяких наліпок та гідрофільний олій, адже це небезпечно та може призвести не бажаних результатів", - додала Тіщенко.