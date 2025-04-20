Чудо-продукт чи маркетинг? Дієтолог розповіла всю правду про популярне масло

Масло ГХІ хвалять за користь для травлення, імунітету та навіть мозку. Але чи справді це "золото" серед жирів та настільки корисне, як про нього говорять?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Чим корисне масло ГХІ

Продукт не містить молочного білка (казеїну) та лактози, тож часто підходить людям з непереносимістю молока.

Містить масляну кислоту (butyric acid), яка сприяє здоров’ю кишківника, зменшує запалення й підтримує мікрофлору.

"Як його люблю і сама використовую, і це не просто моя особиста любов. Я, як лікар розумію, що це класний і хороший продукт. Тобто це звичайне топлене масло вершкове. Під час оцього процесу з нього зникає сироватка та молочні білки - залишається майже 100% жир", - розповіла експерт.

Цей жир можна використовуватися для приготування їжі, тому що це масло досить стабільне і в ньому менше утворюється продуктів перекисного окиснення.

Дієтолог зазначила, якщо вам дуже захотілось яєчню посмажити, то замість соняшникової олії краще взяти масло ГХІ.

Таке масло має високий поріг димлення, що робить його стабільним для приготування їжі на високих температурах, на відміну від багатьох рослинних олій.

Завдяки вітаміну E та іншим сполукам, ГХІ сприяє боротьбі зі старінням і окислювальним стресом.

Важливо знати, що масло ГХІ доволі калорійне, тому важливо не перевищувати помірну норму (1-2 чайні ложки на день).

Як приготувати ГХІ вдома

Для приготування знадобиться 500 г або 1 кг вершкового масла (82,5% жирності, без добавок).

Далі потрібно взяти каструлю з товстим дном і покласти масло, розтопити його на маленькому вогні, не доводячи до кипіння.

Масло почне пінитися - це виходить волога. Продовжуйте варити 15-30 хвилин на мінімальному вогні, поки воно не стане прозорим і не набуде золотистого кольору.

Зберіть піну ложкою або процідіть через марлю чи дрібне сито. Осад (білкові залишки) повинен залишитися на дні, а зверху - чистий золотистий жир.

Далі перелийте масло у скляну банку. Після охолодження воно стане густішим та готовим до споживання.