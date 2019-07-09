Чуда не произошло: украинку, которая пострадала во время теракта, выгоняют из Швеции

Украинка Ирина Заманова, которая в результате теракта в центре Стокгольма лишилась ноги, все-таки будет депортирована из Швеции. Об этом сообщил ее адвокат Хенрик Хоффман, пишет издание Rzeczpospolita.

39-летняя Ирина Заманова приехала в Швецию, как туристка в 2017 году. Во время прогулки по Стокгольму, она стала жертвой экстремиста из Узбекистана, который совершил теракт – он угнал грузовик и протаранил пешеходов. Кроме нее, пострадало еще 10 человек. Заманова получила серьезную травму, и медики вынуждены были ей ампутировать правую ногу.

Так как она была свидетелем по делу о террористе, правительство Швеции ей предоставило временный вид на жительство. Кроме того, после травмы ей понадобилась долгая реабилитация и все расходы по лечению взяли на себя власти. Ее даже посетил в больнице премьер Стефан Левен, который пообещал, что все будет хорошо. В Швецию к ней приехала дочь-подросток.

Однако временное разрешение на жительство закончилось и Ирина Заманова обратилась к властям с просьбой выдать ей разрешение на постоянное проживание, с учетом трагических обстоятельств.

Шведское иммиграционное управление ответило отказом и как объяснили чиновники, они считают, что женщине с инвалидностью будет легче проходить реабилитацию в родной стране, рядом с родными и близкими. Заманова решила не сдаваться и обжаловала решение иммиграционной службы, что позволило ей еще почти на год остаться в Швеции.

Однако, по словам адвоката Хенрика Хоффмана, суд решил не рассматривать это дело, что означает, что предыдущее решение станет обязательным.

"Прискорбно, что Швеция не может заботиться о женщине, которая попала в ужасную ситуацию", - отметил адвокат.

Ирине Замановой придется в течении четырех недель покинуть Швецию вместе со своей 14-летней дочерью. Ранее она работала преподавателем в университете и жила довольно скромно.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинку выдворяют из Швеции после того, как она осталась инвалидом из-за теракта.

А также мы рассказывали, что власти Швеции отменили депортацию 6-летнего украинца, у которой погибла мать.