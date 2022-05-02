"Чтобы народ не о*уевал": как россияне маскируют огромные потери в Украине

Трупы погибших россиян на войне в Украине отправляют в РФ небольшими партиями, а также в ночное время. Все это делается, чтобы скрыть огромные потери захватчиков и, так сказать, не шокировать рядовых граждан страны-агрессора.
Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупантов, перехваченный СБУ.
Разговор двух захватчиков записан в Запорожской области.
Один из мужчин говорит, что "тело Макеевича" он уже давно отправил, другой же ему напоминает, что жена погибшего сильно волнуется, ведь труп в дороге уже шесть дней.
"Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью", - рассказывает товарищу захватчик.
По словам россиянина, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.
По данным Генштаба ВСУ, в Украине погибло уже 23 800 российских военных, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 300 оккупантов.
С начала войны потери россиян составили:
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Как мы ранее писали, россияне колоннами воруют украинскую сельхозтехнику.
Также сообщалось, что изголодавшиеся оккупанты вооружились палками и пошли по дворам воровать кур.