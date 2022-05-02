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"Чтобы народ не о*уевал": как россияне маскируют огромные потери в Украине

Фото: Россия скрывает свои потери на войне в Украине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Трупы погибших россиян на войне в Украине отправляют в РФ небольшими партиями, а также в ночное время. Все это делается, чтобы скрыть огромные потери захватчиков и, так сказать, не шокировать рядовых граждан страны-агрессора.

Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупантов, перехваченный СБУ.

Разговор двух захватчиков записан в Запорожской области.

Один из мужчин говорит, что "тело Макеевича" он уже давно отправил, другой же ему напоминает, что жена погибшего сильно волнуется, ведь труп в дороге уже шесть дней.

"Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью", - рассказывает товарищу захватчик.

По словам россиянина, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.

Сколько солдат РФ погибло в войне за последнее время

По данным Генштаба ВСУ, в Украине погибло уже 23 800 российских военных, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 300 оккупантов.

С начала войны потери россиян составили:

  • личного состава - около 23800 (+300),
  • танков ‒ 1048 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2 519 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 459 (+8) ед,
  • РСЗО - 152 (+1) ед,
  • средства ПВО - 80 (+0) ед,
  • самолетов – 194 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1 824 (+28) ед,
  • корабли/катера - 8 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) ед,
  • специальная техника – 38 (+6) ед,
  • крылатые ракеты – 84 (+0) ед.

Читайте также, как солдаты РФ бросали людей, чтобы вынести стиральные машинки.

Как мы ранее писали, россияне колоннами воруют украинскую сельхозтехнику.

Также сообщалось, что изголодавшиеся оккупанты вооружились палками и пошли по дворам воровать кур.

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