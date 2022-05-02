"Чтобы народ не о*уевал": как россияне маскируют огромные потери в Украине
Трупы погибших россиян на войне в Украине отправляют в РФ небольшими партиями, а также в ночное время. Все это делается, чтобы скрыть огромные потери захватчиков и, так сказать, не шокировать рядовых граждан страны-агрессора.
Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупантов, перехваченный СБУ.
Разговор двух захватчиков записан в Запорожской области.
Один из мужчин говорит, что "тело Макеевича" он уже давно отправил, другой же ему напоминает, что жена погибшего сильно волнуется, ведь труп в дороге уже шесть дней.
"Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью", - рассказывает товарищу захватчик.
По словам россиянина, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.
Сколько солдат РФ погибло в войне за последнее время
По данным Генштаба ВСУ, в Украине погибло уже 23 800 российских военных, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 300 оккупантов.
С начала войны потери россиян составили:
- личного состава - около 23800 (+300),
- танков ‒ 1048 (+22) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2 519 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 459 (+8) ед,
- РСЗО - 152 (+1) ед,
- средства ПВО - 80 (+0) ед,
- самолетов – 194 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1 824 (+28) ед,
- корабли/катера - 8 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) ед,
- специальная техника – 38 (+6) ед,
- крылатые ракеты – 84 (+0) ед.
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