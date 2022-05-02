"Чтобы народ не о*уевал": как россияне маскируют огромные потери в Украине

Трупы погибших россиян на войне в Украине отправляют в РФ небольшими партиями, а также в ночное время. Все это делается, чтобы скрыть огромные потери захватчиков и, так сказать, не шокировать рядовых граждан страны-агрессора.

Разговор двух захватчиков записан в Запорожской области.

Один из мужчин говорит, что "тело Макеевича" он уже давно отправил, другой же ему напоминает, что жена погибшего сильно волнуется, ведь труп в дороге уже шесть дней.

"Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью", - рассказывает товарищу захватчик.

По словам россиянина, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.

Сколько солдат РФ погибло в войне за последнее время

По данным Генштаба ВСУ, в Украине погибло уже 23 800 российских военных, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 300 оккупантов.

С начала войны потери россиян составили: