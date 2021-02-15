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"Чтоб вы сдохли": проректор харьковского ВУЗа угодил в грандиозный скандал

Автор: Анна Шиканова

Проректор государственного университета питания и торговли в городе Харькове Виталий Бахтояров попал в грандиозный скандал из-за своего комментария в Facebook. В ВУЗе утверждают, что страницу Бахтоярова взломали.

Комментарий проректора появился на Facebook под публикацией о необходимости переименования школы в Харькове, которая носит имя маршала Жукова. Детали скандала сообщили в ТСН.

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"Шоб вы сдохли, бандерлоги д*лбанные! Маршала Победы тесните, сволочи! Сами чего достигли? Чем вы занимаетесь в жизни?", - было указано под публикацией с аккаунта Виталия Бахтоярова.

Скриншот

Комментарий очень быстро был удален со страницы публикации, но скриншот сделать успели активисты, которые были в замешательстве от слов проректора.

А вот в университете уверены, что Бахтояров не имеет отношения к данной публикации и его страницу просто взломали. Ректор университета Александр Черевко рассказал, что сейчас идет разбирательство по данной ситуации и он отрицает, что его сотрудник способен на такие высказывания.

"В своей пояснительной записке, которую написал мне проректор по административно-хозяйственной части Виталий Бахтояров, он никаких высказываний не выкладывал со своей страницы. Его страницу взломали и от его имени разместили эти клеветнические заявления. Мы заявили об этом в СБУ, СБУ уже с ним разговаривала, он написал пояснительные записки. Проректор всегда стоял на государственнической позиции, я это могу подтвердить, я никогда от него не слышал никаких высказываний против государственной власти, против Украины или в поддержку России. Он сказал, что все, что было на его странице он удалил", - объяснил Черевко.

Он отметил, что требует от сотрудников университета внимательно следить за своими страницами в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова обнаружили профессора, которая ненавидит Украину.

А также мы писали о том, что в Днепре затравили учительницу за любовь к украинскому языку.

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