Ты что, ох***ла? Лазарев обматерил Лободу прямо на концерте (фото)

Светлана Лобода и Сергей Лазарев устроили разборки прямо во время награждения премии МУЗ-ТВ в России. Инцидент произошел уже за кулисами, куда украинская певица зашла со статуэткой за "лучшую певицу года".

Как сообщает Super.ru, предполагаемый возлюбленный другой украинской артистки - Ани Лорак - нелицеприятно высказался в адрес Лободы на глазах у звездных коллег.

Сергей Лазарев на премии МУЗ-ТВ в России (фото: instagram.com/muztv)

Артисты, ставшие свидетелями инцидента, говорят, что до них донеслась лишь финальная часть фразы, брошенной Лазаревым Лободе.

"Ты что, ох***ла?! Типа самая крутая?", - якобы сказал Сергей Светлане.

Причиной звездного конфликта, говорят очевидцы, могло стать то, что Лобода в финале церемонии МУЗ-ТВ исполнила шесть песен, в то время как Лазарев не смог выступить со своим номером, с которым он представлял Россию на Евровидении 2019, из-за технических проблем.

Светлана Лобода на премии МУЗ-ТВ в России получила награду как "Лучшая певица года" (фото: instagram.com/muztv)

Также Super.ru выяснил, что на следующий день после церемонии, Лазарева не оказалось у подписчиках Лободы. Отписался ли он сам, или же украинка его заблокировала - неизвестно.

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Напомним, что украинская певица MARUV превзошла себя и ожидания поклонников во время своего недавнего выступления на МУЗ-ТВ в России.