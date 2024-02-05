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"Что вы хотите?" На київському базарі вмикають російські пісні та цинічно кепкують з людей

В Києві Бон Базар потрапив в мовний скандал (фото: facebook.com/bonbazarkiev)
Автор: Людмила Жукова

В Голосіївському районі Києва Bon Bazar цинічно ігнорує заборону вживання російськомовного контенту в столиці. Так, в одному з павільйонів гучно вмикають російські пісні, а на прохання вимкнути - кепкують з людей.

Про інцидент повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Любові Бойко в спільноті "Сусіди Голосіїв" у Facebook.

Деталі скандалу на Bon Bazar

Жителька Києва Любов Бойко була шокована тим, що у м'ясному павільйоні базару на Либідській на другий рік війни з РФ лунають російські пісні.

Жінка зробила зауваження, але у відповідь отримала нахабне кепкування та образи. Ба більше, адміністратор павільйону з презирством глянув у вічі українці.

"Слів не вистачило, просто йшла і плакала. Звертаюсь до керуючого "Бон базар", що на метро Либідська. Як вам там живеться? Для вас війна скінчилася, чи у вас її і не було? Сьогодні звернулась до адміністрації з проханням виключити російські пісні, які включили дуже гучно в м'ясному відділі, на що чолов'яга, дивлячись зверхньо і так зневажливо з сарказмом відповів: "Что ви хотітє? Щас пойду і уб'ю их". На моє зауваження він ще три рази сказав що вб'є їх, з презирством дивлячись мені в очі", - розповіла киянка.

За словами жінки, робітниць павільйону теж абсолютно не бентежила музика ворога у розпал війни.

В мясному павільйоні базару в Києві лунає російська музика (фото: Любов Бойко)

Заборона російської музики в Києві

Нагадаємо, що 14 липня 2023 року Київська міська рада заборонила публічне використання російськомовного контенту в столиці.

В коментарях люди порадили жінці викликати поліцію або написати скаргу про порушення Закону Уповноваженому з захисту української мови.

  • Ви все правильно робите! Потрібно про це говорити. Щоб інші люди, почувши десь таку "музику" не вагаючись скаржились! Щоб це явище перестало бути нормою, а стало навпаки - позориськом і показником недолугості цієї людини.
  • Викликайте поліцію. Хоч і штраф смішний, але хоч дійсно приїжджають на такі виклики і складають протокол.
  • В минулому році я почула руську попсу на Даринку. написала скаргу їм на сайті.відповіли , що цього не може бути, але вони ще раз перевірять свій плейлист.
  • Вашу письмову скаргу про порушення Закону Ви можете подати або надіслати поштою за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний 12, Уповноваженому із захисту державної мови або надіслати за допомогою електронної форми, поданої нижче.
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Київ