Чрезвычайно опасно: Комаровский развенчал миф о лечении кашля

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, стоит ли лечить кашель у ребенка при помощи походов в баню и растирания медом. Об этом известный педиатр поведал на своем Instagram-аккаунте.

По мнению доктора Комаровского, ребенка конечно же можно водить в баню, но к лечению кашля это не имеет никакого отношения.

Педиатр предупреждает, что с баней лучше вообще не экспериментировать, пока ребенку не исполнится 7 лет. Поскольку баня с сухим воздухом при кашле - это чрезвычайно опасно. А в бане с горячим паром и высокой температурой организм маленького ребенка также может получить серьезный стресс.

Комаровский рассказал о лечении кашля с помощью бани и меда (фото: vk.com/mamairebenok)

Что касается намазываний медом, тут педиатр также непреклонен.

"По поводу меда. Ребята, зачем вам нужен сладкий и липкий ребенок?", - говорит Комаровский.

99% успеха при лечении кашля, по словам Комаровского - это адекватные параметры воздуха и обильное питье.

Комаровский рассказал о лечении кашля с помощью бани и меда (видео: instagram.com/komarovskiy_kroha/)

Напомним, Евгений Комаровский назвал родителям три главных принципа, которые нужно использовать в воспитании детей.

Ранее мы писали о том, что Комаровский дал рекомендации о том, как уберечь ребенка, если в доме ОРВИ.