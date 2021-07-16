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ЧП под Тернополем: при пожаре погибла 2-летняя девочка, пока взрослые смотрели телевизор

Автор: Владимир Костырин

Под Тернополем произошел пожар в подсобном помещении, в котором находилась двухлетняя девочка - в результате происшествия ребенок погиб. Взрослые в это время смотрели телевизор в доме.

Об этом 16 июля передали в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Трагедия произошла в селе Новая Могильница вчера ближе к вечеру.

На месте ЧП работали пожарные, следователи Главного управления Нацполиции, эксперты и криминалисты.

В помещении, где произошло возгорание, правоохранители обнаружили под кроватью бездыханное тело девочки.

Предположительно, во время пожара маленький ребенок испугался и спрятался туда от огня.

Помещение, в котором случилась трагедия, ранее использовалось как курятник, но многодетная семья - уроженцы Закарпатской области - обустроила там жилую комнату и провела туда свет.

По предварительной информации, на момент несчастья старшие дети пошли на речку, четверо взрослых в доме в то время смотрели телевизор, а маленькие играли во дворе.

"В какой-то момент родители услышали звуки, похожие на взрыв. Когда вышли, то увидели, что горит здание", - рассказали правоохранители.

Под Тернополем при пожаре погибла 2-летняя девочка (фото: tp.npu.gov.ua)

Точную причину возгорания установят после проведения необходимой экспертизы. Сейчас решается вопрос о внесении данного факта к ЕРДР по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Полиция Тернопольской области расследует причины и обстоятельства пожара, при котором погиб ребенок (фото: tp.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что под Сумами при пожаре в доме родители забыли о 5-летнем сыне, запертом в комнате.

Напомним, что недавно в Смеле взрывом разнесло жилой дом - результате происшествия тогда погиб человек.

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пожарТернопольская областьпроисшествиедевочка