ЧП в метро Киева: пассажиры устроили кровавую поножовщину (видео)

В метро Киева 7 июня около 23:00 пассажиры устроили кровавую поножовщину, вследствие которой пострадал человек. О шокирующем инциденте сообщил Информатор с места происшествия.

Товарищ пострадавшего сообщил, что они с еще одним парнем шли по Крещатику, как вдруг с ними начала конфликтовать другая группа из-за того, что те слушали музыку.

Конфликт быстро перерос в драку, и когда у одного из нападавших в руках оказался нож, парни побежали к станции метро. Однако злоумышленника это не остановило. Нарушитель догнал и ударил ножом в руку пострадавшему.

ЧП в метро Киева (фото: informator.ua)

Полицейские и скорая помощь прибыли вовремя и конфликт не разгорелся до глобальных масштабов. Медики оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу. На данный момент выясняются детали происшествия.

В метро Киева произошла кровавая резня (видео: facebook.com/kiev.informator)

Напомним, что под Львовом мужчина зашел в кабинет стоматолога и нанес ножевые ранения врачу. В результате нападения у стоматолога перерезаны вены.

Мы писали, что студент устроил поножовщину в житомирском общежитии. Конфликт возник между двумя парнями на общей кухне, где они готовили еду. После словесной перепалки один из парней схватил нож и нанес оппоненту несколько ранений.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского. При этом мужчина был в неадекватном состоянии. Инцидент произошел на Лесном массиве ночью.