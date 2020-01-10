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ЧП в метро Киева: неадекват пытался устроить поножовщину (видео)

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В Киевском метрополитене драка едва не закончилась поножовщиной

В метро Киева в пятницу, 10 января, случилось чрезвычайное происшествие. Около 14:20 на станции "Дворец Спорта" словесная перепалка между двумя мужчинами переросла в драку, которая могла закончиться поножовщиной. Видео в сети Facebook опубликовал ресурс Киев Оперативный.

Сообщается, что во время кулачной потасовки один из участников конфликта решил, что "заточка" - более убедительный аргумент.

К счастью, в драку вовремя вмешались другие пассажиры, которые "скрутили" неадеквата с холодным оружием. Позже подоспела и полиция метрополитена, надевшая на мужчину наручники.

В метро Киева пассажиры задержали мужчину с ножом (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях пишут, что по улицам Киева стало опасно ходить, благодаря парней за своевременное вмешательство.

  • Кто знает, где можно купит винтовку, потому что стремно ходить уже вообще?
  • Палец можно смело ломать.
  • Хорошо, что еще есть пацаны, которые могут вмешаться и препятствовать угрозе жизни.
  • И домой, в тюрму!

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