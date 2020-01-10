ЧП в метро Киева: неадекват пытался устроить поножовщину (видео)

В метро Киева в пятницу, 10 января, случилось чрезвычайное происшествие. Около 14:20 на станции "Дворец Спорта" словесная перепалка между двумя мужчинами переросла в драку, которая могла закончиться поножовщиной. Видео в сети Facebook опубликовал ресурс Киев Оперативный.

Сообщается, что во время кулачной потасовки один из участников конфликта решил, что "заточка" - более убедительный аргумент.

К счастью, в драку вовремя вмешались другие пассажиры, которые "скрутили" неадеквата с холодным оружием. Позже подоспела и полиция метрополитена, надевшая на мужчину наручники.

В метро Киева пассажиры задержали мужчину с ножом (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях пишут, что по улицам Киева стало опасно ходить, благодаря парней за своевременное вмешательство.

Кто знает, где можно купит винтовку, потому что стремно ходить уже вообще?

Палец можно смело ломать.

Хорошо, что еще есть пацаны, которые могут вмешаться и препятствовать угрозе жизни.

И домой, в тюрму!

Появились жуткие фото из метро Киева: творится апокалипсис

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