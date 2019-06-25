ЧП в Киеве: толпа подростков избила мужчину до полусмерти

Злоумышленников ожидало наказание за подобное бесчинство
В Киеве неадекватные подростки жестоко избили бездомного мужчину. Инцидент произошел в субботу, 22 июня. Соответствующее видео в социальной сети Facebook опубликовал Киев Оперативный.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а потому не мог оказать сопротивления пока его избивали подростки, нанося ощутимые удары по голове. Ранее подростки уже были замечены в жестоких действиях.
Также небезразличные жители Киева нашли двух подростков, которые были причастны к злодеянию, поставив их на место определенным образом. Так, на ролике видно, как одного из них облили зеленкой. Одного из парней найти до сих пор не удалось.
Пользователи были шокированы жестоким отношением подростков к бездомному. А также поблагодарили тех, кто наказал малолетних преступников:
Скриншот: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, что в центре Киева порезали и избили бездомного.
Ранее мы сообщали о том, что в Одессе пьяная няня избила ребенка. Женщина отрицает свою вину и говорит, что фото малыша обработаны в "фотошопе".