ЧП в электроцехе Киева: жуткая находка шокировала спасателей (видео)

29 июня в мастерском цехе на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" начался серьезный пожар, который унес жизнь рабочего. Об этом с места преступления сообщает Информатор.

В субботе вспыхнуло здание электроцеха, пламя быстро распространилось на два этажа, а после перебросилось на крышу. На место оперативно выехали бойцы 15-й пожарной части, однако долгое время не могли попасть внутрь, поскольку двери были закрыты на замок.

Как оказалось, огонь охватил около 80 квадратных метров здания. Проникнув в помещение, пожарные обнаружили сильно обгоревшее тело человека. Вероятнее всего, это был мужчина.

В электроцехе Киева нашли обгоревший труп

Рабочие предприятия утверждали, что здание было закрыто на замок еще в четверг, а потому непонятно, кто мог находиться внутри в момент пожара. На место вызвали полицию и следственно-оперативную группу, личность погибшего устанавливается.

Напомним, что на территории бывшего резинового завода загорелись склады секонд-хенда в Киеве.

Ми писали, что Кличко чуть не погиб во время отдыха на яхте, на которой начался пожар.

Ранее сообщалось о том, что под Днепром загорелась электричка на ходу, чтобы спастись люди выпрыгивали из вагонов.