"Чоткий паца", який служить у ЗСУ, прокоментував фейк про свою "смерть"

Герой мема "чоткий паца" Іван Мартинов прокоментував новину про свою загибель на фронті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю військовослужбовця для проєкту "Дивись".
Два роки тому користувачі мережі поширили фейкову новину, в якій заявили про смерть Мартинова.
Напередодні їхня позиція була обстріляна танком. Попри складну ситуацію та небезпеку, усі вціліли.
"Ми були шоковані. У переддень якраз танчик двічі обстріляв нашу позицію, мене ще й поставили головним групи. Коротше, це був пиз**ць! Але пощастило, чуваки якраз усі були в норах", - поділився герой мему "чоткий паца".
Іван Мартинов (скріншот)
Пізніше, коли Іван вийшов з посадки, його товариші жартома повідомили, що в соцмережах поширили новину про його загибель.
Мартинов здивовано відповів, що ж вони самі його зустрічали й прикривали, коли він заходив у посадку.
"Лише особисті речі, зброю трохи посікло. А потім ми виходимо з посадки і чуваки кажуть: "Тю, а ми в соцмережах вже прочитали, що тебе "задвохсотили". Кажу: "Здрастє! Нічого, що ти мене зустрічав? Ви прикривали мою групу, як ми заходили в посадку". А він каже: "Дійсно, але ти почитай". Писали, що загинув чоткий паца, але там Едуард був, а я ж Ваньок", - розповів Іван.
Він зізнався, що неправдива інформація навіть викликала у нього певне задоволення. Однак вона дійшла до його родини, яка серйозно налякалася.
У 2014 році Іван став популярним завдяки фразі "це реально мєрзость". Його коментар про курс долара та зростання цін на проїзд у маршрутках, записаний на вулицях Рівного, миттєво поширився мережею.
Відео стало вірусним, а його вислів - справжнім мемом. Тоді ім’я юнака залишалося невідомим, тож його прозвали "Чотким пацою з Рівного".
Молодий чоловік із 2016 року служить у Збройних силах України. До цього він був активним учасником Революції Гідності, де вступав у сутички з "беркутівцями". Після завершення Євромайдану Іван повернувся до рідного Рівного, де зайнявся волонтерською діяльністю.
Пізніше він вирішив пройти навчання як бойовий парамедик, а згодом вирушив із побратимами до Авдіївки. Перший бойовий досвід здобув під Соледаром. Наразі Іван служить на передовій старшим стрільцем та парамедиком.
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