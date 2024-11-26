Чотири симптоми раку з якими негайно потрібно до лікаря

Що треба знати про ознаки раку

Вчені з США визначили найважливіші симптоми раку кишечника, також відомого як колоректальний рак, про які слід знати. Деякі з яких можуть з’явитися за два роки до встановлення діагнозу.

До них відносяться

біль у животі

ректальна кровотеча

діарея

залізодефіцит

анемія

За словами лікарів, кожен симптом вказує на підвищений ризик у пацієнтів віком до 50 років.

Експерти попереджають молодь про те, що рак кишечника "це не просто хвороба, яка вражає людей похилого віку"

"Колоректальний рак - це не просто захворювання, яке вражає людей похилого віку. Ми прагнемо, щоб молоді люди знали про ці потенційно дуже виразні ознаки та симптоми та реагували на них, особливо тому, що люди віком до 50 років вважаються хворими і не проходять рутинний скринінг колоректального раку", - сказав один з вчених лікар Цао.

Також надзвичайно важливо поширювати обізнаність серед лікарів первинної медичної допомоги, гастроентерологів і лікарів невідкладної медичної допомоги. На сьогоднішній день багато колоректального раку з раннім початком виявляють у відділеннях невідкладної допомоги, і діагностика цього раку часто є значною затримкою.

Лікар Цао сказав, що два симптоми - ректальна кровотеча та залізодефіцитна анемія, стан крові, що викликає втому та блідість шкіри означають, що пацієнти повинні негайно звернутися до свого лікаря та пройти ендоскопію.

За даними вчених, у людей, які народилися в 1990 році, вдвічі більше ризик раку товстої кишки і в чотири рази раку прямої кишки, ніж у людей, які народилися в 1950 році.