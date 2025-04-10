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Чотири продукти, які обов'язково потрібно їсти при схудненні: перевірте свій раціон

Що обов'язково потрібно їсти при схудненні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Схуднення - це не лише про відмову від їжі, а й про правильний вибір їжі. Названо продукти, які обовʼязково має бути у раціоні кожного, хто хоче позбутися зайвих кілограмів без шкоди для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instgaram-сторінку нутриціолога та тренера Юрія Попка.

Що обов'язково їси при схудненні

Білкові продукти

За словами експерта, до цієї категорії відносяться риба, м'ясо та птиця. Важливо обирати ці продукти з низьким відсотком жирності.

В них небагато калорій, максимум білка, а вони чудово впливають на ситість. Також норма білка дуже важлива під час схуднення, щоб ви не втрачали м'язи.

Картопля

В ідеалі вона повинна бути варена або запечена в шкірці і охолоджена. До того ж картопля чудово насичує організм та допомагає уникнути переїдання.

Фрукти та овочі

Будь-які овочі, зелень, листові салати та фрукти також обов'язково мають бути у раціоні при схудненні.

"Великий об'єм означає ситість. В них мало калорій, є клітковина, яка корисна для шлунково-кишкового тракту", - додав нутриціолог.

Смаколики

Також Попко радить не забувати про смаколики. Вони мають складати 20% вашого раціону, щоб "вам було смачно і не було зривів".

Яких продуктів уникати

Щоб ефективно схуднути, варто уникати (або мінімізувати) такі продукти:

  • білий хліб та інші рафіновані вуглеводи - білий рис, макарони з білого борошна, випічка. Вони швидко підвищують рівень цукру в крові та сприяють набору ваги 
  • фастфуд і продукти глибокого смаження - картопля фрі, нагетси, піца, бургери. Зазвичай містять багато калорій, жирів і солі
  • оброблене м’ясо та ковбаси - сосиски, салямі, бекон. Часто містять шкідливі жири, сіль і консерванти 
  • солодкі напої та соки з пакетів - газована вода, енергетики, пакетовані соки. Багато цукру, мало поживних речовин 
  • алкоголь - містять багато калорій і можуть уповільнювати метаболізм. Також знижують контроль над апетитом 
  • молочні продукти з високим вмістом жиру - наприклад, жирна сметана, вершки, деякі сири. Можна обирати знежирені або менш жирні альтернативи

 

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