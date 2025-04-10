Чотири продукти, які обов'язково потрібно їсти при схудненні: перевірте свій раціон

Що обов'язково їси при схудненні

Білкові продукти

За словами експерта, до цієї категорії відносяться риба, м'ясо та птиця. Важливо обирати ці продукти з низьким відсотком жирності.

В них небагато калорій, максимум білка, а вони чудово впливають на ситість. Також норма білка дуже важлива під час схуднення, щоб ви не втрачали м'язи.

Картопля

В ідеалі вона повинна бути варена або запечена в шкірці і охолоджена. До того ж картопля чудово насичує організм та допомагає уникнути переїдання.

Фрукти та овочі

Будь-які овочі, зелень, листові салати та фрукти також обов'язково мають бути у раціоні при схудненні.

"Великий об'єм означає ситість. В них мало калорій, є клітковина, яка корисна для шлунково-кишкового тракту", - додав нутриціолог.

Смаколики

Також Попко радить не забувати про смаколики. Вони мають складати 20% вашого раціону, щоб "вам було смачно і не було зривів".

Яких продуктів уникати

Щоб ефективно схуднути, варто уникати (або мінімізувати) такі продукти: